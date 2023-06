Skoda Roadiaq is superhandige elektrische camper

Met de Skoda Roadiaq durf jij ook op vakantie. Naar Appelscha

Elektrisch kamperen is heel erg spannend. Want meestal ga je lange ritten maken richting een leuker oord dan Nederland. Ondanks dat je geen haast hebt, zul je veel stops moeten maken. Je bent extra zwaar beladen onderweg (meer mensen, hun bagage en proviand) en vaak ook met een caravan, vouwwagen, camper. Dus dan moet je nóg vaker stoppen.

Studenten bij Skoda hebben zelf het heft in handen genomen en zijn aan de slag gegaan. Ze pakten de Enyaq iV als basis en creëerden daar een camper van. De Tsjechen zeggen het er gelukkig bij, want het lijkt een beetje op een type stationwagon dat bedoeld is om mensen te vervoeren die het tijdige met het eeuwige hebben verwisseld.

Afmetingen

De lengte van de Roadiaq is exact even lang als de Enyaq, namelijk 4,65 meter. De breedte bedraagt 1,88. Wel anders is de wielbasis, die groede namelijk naar 2,77 meter. Oh, en de hoogte wijkt flink af: 2,05 meter!

De grootste wijzigingen zien we bij het interieur met een bed en wat keukengerei. Er is een tafeltje en een setje stoelen. Uiteraard kun je ook drinken uit speciale Skoda-bekers. Aan boord is er ook een espresso-machine. Om je op te frissen is er een douche die werkt op zonne-energie. Heel erg handig als je een beetje warme douche wenst.

Productieplannen Skoda Roadiaq

Uiteraard wil je tijdens je vakantie ook kunnen werken, dus is er een 27 inch secherm met docking-station, toetsenbord en muis. Je kan natuurlijk ook gewoon een laptop gebruiken, net zo makkelijk. Ook makkelijk: de Skoda Roadiaq is voorzien van diverse laadpunten om al je elektronische apparatuur te kunnen laden. Handig.

Uiteraard is het een concept. De Skoda Rodiaq gaat niet in productie, maar is een studiemodel gebouwd door de Skoda-studenten. Die komen namelijk wel vaker met knotsgekke concept cars op basis van bestaande Skoda’s.