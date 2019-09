Ben Pon op 82-jarige leeftijd overleden

Een bekende naam in, onder andere, het Nederlandse autolandschap is niet meer.

Afgelopen nacht is Bernardus (Ben) Pon overleden. De Nederlandse zakenman is 82 jaar geworden. Pon was een man met vele ambities. Zo kennen we de naam Pon vandaag de dag als importeur van onder meer de Volkswagen Groep, maar Ben zelf deed nog zoveel meer. Hij had dezelfde naam als zijn vader, die leefde van 1904 tot 1968 en de grote man is achter de Nederlandse importeur.

De 82-jarige Pon kende in zijn bevlogen leven vele avonturen. Zo heeft hij een wel heel korte F1-carrière (1 race) achter de rug. Deze race was in 1962 op het circuit van Zandvoort. Zijn enige F1-race uitrijden was er niet bij. Ben Pon crashte al snel en was toen ook meteen klaar met de eventuele ambities voor een F1-carrière. Dit was nog in een tijd dat de Formule 1 levensgevaarlijk was en Pon was niet langer van plan zijn leven op het spel te zetten. Overigens geen toevalligheid dat het bedrijf Pon behoort tot één van de zes grote sponsoren van de Dutch Grand Prix die in 2020 plaats moet gaan vinden. Er moet tevens een Ben Pon-tribune komen op het circuit aan de kust. Het korte F1-avontuur betekende niet dat Pon geen succesvol coureur was. Zo reed hij van 1961 tot 1967 voor Porsche in een 356 Carrera Abarth. Met deze auto wist hij in 1963 de GP van Limburg op Zolder in België te winnen. Naast autoracen en zijn bepalende rol binnen het Pon-bedrijf was de Nederlander ook erg goed in het beoefenen van de schietsport. In 1972 nam hij zelfs deel aan de Olympische Spelen van 1972 in München, hij werd toen 31ste.

Ondanks zijn leeftijd was Pon geen persoon die fan was van stilzitten. In de jaren negentig begon hij een eigen wijngaard in Californië. Het grootste deel van het jaar was de ondernemer dan ook te vinden op zijn Bernardus in de zonnige Amerikaanse staat. Hij heeft daar allerlei investeringen gedaan, zoals luxueuze hotels en dus die eerdergenoemde wijngaard. Terwijl hij van zijn leven genoot op een West-Amerikaanse boerderij, bleken zijn producten goed in de smaak te vallen. Zijn wijnen, de Bernarduswijnen, behoren zelfs tot de beste ter wereld. Zo heeft The Wall Street Journal één van zijn wijnen uitgeroepen tot de beste ter wereld in 2007.

Ben Pon was directeur van Pon Porsche Imports, een bedrijf wat ervoor zorgde dat Porsches officieel geïmporteerd konden worden naar Nederland. Hij gaf het stokje over aan iemand anders in 1988 om de eerdergenoemde initiatieven de starten in de VS. Pon Porsche Imports is echter nog steeds degene die de import van Porsches in Nederland regelt, uiteraard onderdeel van ‘het grote Pon’ wat alle import van Volkswagen AG-producten doet. Een initiatief van Ben, al is het zijn broer Wijnand die van Pon Holdings een grootmacht maakte. Pon is momenteel een wereldwijde speler voor een leger aan bedrijven, een groot deel in de auto- en machinesector, met veel extra’s. Pon Holdings is een wereldwijde grootmacht. Het is niet helemaal Ben zijn volledige verantwoordelijkheid, wat betreft auto’s was het bij hem altijd ‘Porsche Only‘.

En die voorliefde voor Porsches gaat mee in zijn graf. Op de Porsche Classic Challenge was Ben Pon nog elk jaar te vinden, ongeacht zijn leeftijd. Vanwege zijn korte F1-carrière was het een wens van Ben Pon om nog één keer een rondje te rijden over het circuit van Zandvoort, nu de GP van Nederland hier te vinden zou zijn, zou Ben Pon in de vorm van een ererondje het circuit van Zandvoort tijdens het GP-weekend nog één keer mogen afleggen. Het is hem helaas niet gegund. Met het afscheid van Ben neemt de autowereld afscheid van de stamvader van Porsche in Nederland. Ben Pon werd 82 jaar oud.