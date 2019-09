Jaguar-design ook zonder Callum de goede kant op

Dat ze een legendarische ontwerper kwijt zijn betekent niet het einde van de wereld.

Jaguar verkeert in een bijzondere positie. Overtuigend Brits, vrij zakelijk, tikkeltje eigenwijs en toch weten ze vaak de gevoelige snaar te raken bij menig autofanaat. Het ontwerp helpt daar vaak bij, de I-PACE wist bijvoorbeeld een aantal wereldwijde awards binnen te slepen wat betreft design. Verantwoordelijk daarvoor is Ian Callum, tenminste, de huidige generatie Jags. De volgende generatie komt niet meer van de hand van Callum, maar die van Julian Thomson. Een moeilijke positie om in te nemen, toch gaan hij en zijn team het proberen.

Daarvoor is er een hele nieuwe designstudio, in Gaydon, Engeland. Daar zit Aston Martin ook, die het wel redelijk begrepen hebben qua design. Goed, de nieuwe studio betekent dat Jaguar, zelfs zonder Callum, een stap vooruit kan doen qua design. Zo melden ze aan AutoExpress dat ze kijken naar meer ‘prestigieuze’ designs. Nog luxueuzere Jags dus. Klinkt goed!

De aankomende Jags, zoals de XF-facelift en de nieuwe F-Type, zullen nog veel Callum bevatten. Vanaf dan is elke nieuwe Jag een product van Thomson. Of er een duidelijk stijlverschil komt, weten we dus waarschijnlijk pas over een jaar of vier. Wordt vervolgd!