NL prijs MG ZS EV bekend, nog dit jaar 4%-bijtelling

Gaat het historische MG weer bloeien?

Het ooit zo Britse MG komt terug. Aan het logo is weinig veranderd. Het merk zelf is wel behoorlijk anders geworden. Zo komt MG terug als volledig elektrisch automerk en de ZS EV is het eerste model dat voet op Europese (en ook Nederlandse) bodem zal zetten. Het Chinese SAIC Motor is financieel verantwoordelijk voor de wederopstanding.

Nu is ook bekendgemaakt wat deze elektrische auto moet gaan kosten en wie het ding gaat leveren. De MG ZS EV zal via Van Mossel exclusief naar Nederland komen. De crossover is er vanaf 29.990 euro. Een luxere variant kost 31.990 euro. Met deze concurrerende prijs gaat MG het opboksen tegen de gevestigde orde en die kunnen het nog lastig gaan krijgen. Zo kost de Hyundai KONA Electric 41.595 euro en een Kia e-Niro is er vanaf 42.510 euro. Daar staat tegenover dat je wel inlevert op actieradius in vergelijking met deze twee. De MG heeft namelijk een actieradius van 263 kilometer.

Voor circa dertig mille zal de auto erg interessant worden voor de leaserijders in Nederland en dat heeft MG goed bekeken. Het goede nieuws is dat de auto nog dit jaar geleverd kan worden. Het volledige aankoopbedrag komt daardoor in aanmerking voor vier procent bijtelling. Met de MG ZS EV krijg je een 44,5 kWh accupakket. Laden gaat middels een 85 kW snellader.

De MG ZS EV zal bij twee Van Mossel locaties fysiek verschijnen. Hier kunnen eventuele klanten de auto in het echt bekijken en een proefrit ondernemen. Na de aanschaf kan men terecht bij 60 Van Mossel locaties voor onderhoud en service aan de elektrische auto. MG wil de komende jaren vier tot zeven modellen op de Nederlandse markt gan uitbrengen.