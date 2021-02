Diefstal van hybride auto's stijgt met bijna 70 procent - Autoblog.nl

Het aantal autodiefstallen nemen af, maar met name de hybride auto’s zijn populair als het om diefstal gaat.

Het boevengilde loopt echt niet alleen maar warm voor dure auto’s zoals een Audi RS6. Dieven die het specifieke op een auto gemunt hebben gaan geen plofkraak ondernemen, maar willen deze auto elders op deze planeet een nieuw leven geven. Helaas vragen ze geen toestemming aan de eigenaar en krijgt deze ook geen cent voor de auto. Niet zo netjes.

Er is toch goed nieuws te melden. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) zegt dat het aantal autodiefstallen is teruggelopen. Er is sprake van een daling van 9,5 procent. Toch zijn er wel zorgelijke ontwikkelingen gaande. Dieven hebben voornamelijk interesse in jonge auto’s en ook een hybride is hot.

In de categorie motorfietsen constateerde LIV dat twee derde van de in totaal 1604 gestolen motorfietsen worden ontvreemd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Auto’s tussen 0-3 jaar

Personenauto’s van 3 jaar worden het meeste gestolen (761 stuks). Deze groep auto’s worden tevens het het minste teruggevonden (30%) en het aantal diefstallen is binnen deze groep met 51 procent toegenomen. Auto’s als de Toyota CH-R (154 stuks), Toyota RAV 4 (75 stuks), Fiat 500 (54 stuks) en Mazda CX-5 (45 stuks) zijn populair onder boefjes binnen die 3 jaar oude categorie. Gestolen voertuigen tussen 0 en 3 jaar oud krijgen meestal een andere identiteit. Ze leven voort op een andere locatie in Nederland of gaan naar andere Europese landen, en Afrika. Jonge Toyota’s zijn vooral in trek in Afrikaanse landen als Ivoorkust, Ghana en Nigeria. Gestolen Land Rovers en Mazda’s duiken vaak op in Oost-Europese landen, aldus LIV. Auto’s van 4 jaar of ouder zijn voornamelijk interessant voor de onderdelen.

Diefstal van hybride auto’s

De Toyota CH-R is een hybride en sowieso zijn hybrides in trek. De diefstal van hybride auto’s is met maar liefst 69 procent toegenomen. In totaal gaat het om 599 diefstallen. De kleine bestelbus is eveneens in trek. Er werden 1.579 lichte bedrijfswagens gestolen, een stijging van 19 procent.