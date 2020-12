Bentley Bacalar wordt getest: zo hard kan 'ie! - Autoblog.nl

Bentley is bezig met het testen van de Bacalar voordat 12 gelukkige klanten de auto in ontvangst nemen. Op welke snelheid blaast de wind door je haar?

Moderne autodesigns hebben even tijd nodig. Dat wordt steeds maar weer gezegd, omdat een design soms een grote verrassende impact kan hebben. Geef het even tijd, loop even wat verschillende configuraties bij langs en ook de auto in het echt zien draagt bij aan het ‘wennen’ aan de auto.

Mulliner Bacalar

Ondergetekende had dat bij Bentley haar duit in het zakje op de ‘net niet Autoshow van Genève in 2020’. Dat was namelijk de Bentley Bacalar by Mulliner. Bij onthulling zat hij ergens tussen ‘té futuristisch’ en ‘gewoon een iets excentriekere Continental’. Dat eerste was zo ongeveer precies het doel en dat laatste is gewoon een feit. De Bacalar is een coachbuilding-project op basis van de Continental W12. Op die basis deed Mulliner, de bespoke division van Bentley, de rest van het ontwerpen. Precies zoals het coachbuilden – en Mulliner zelf – in den ouden dagen werkte.

Testfase

Precies twaalf gelukkige klanten kregen van Bentley de kans om een Bacalar te bemachtigen. Dat zullen niet de eerste twaalf zwervers die ze op straat kunnen vinden zijn, maar klanten die zorgvuldig het ‘waard’ zijn om met een zeer exclusieve Bentley aan de haal te mogen. Voor dat geld moet je ook leveren en daar doet Bentley nu hun best voor. De Bentley Bacalar wordt uitvoerig getest en dat betekent ook dat Car Zero, het prototype, in de buitenlucht te zien is. Dit om de auto klaar te stomen voor die twaalf klanten die Bentley in 2021 hun auto beloofd heeft.

Eén van de aspecten is de kombaan. De Twin Turbo W12 levert 659 pk en 900 Nm koppel, dus dat kan hard. De Bentley Bacalar bestaat voor een aanzienlijk deel uit koolstofvezel en is dus een stuk lichter dan de Continental. Laatstgenoemde houdt er mee op bij 198 mph (ongeveer 318 km/u). Goed nieuws voor de Bacalar: die kan die laatste 2 mph én km/h er gewoon bijschrijven. Snelheden van boven de 200 mph (322 km/u) zijn aangetikt. Overigens moet je in dit klimaat wel je winterjas meenemen: de Bacalar heeft geen dak. Geen klapdak, geen ‘tentdak’ à la Porsche Speedster: gewoon niks. Het is open Bacalar of geen Bacalar. De twaalf gelukkigen wonen hopelijk in klimaten waar het vaak zomer of heftig zomer is. Regenachtige gebieden zijn niet de plek voor deze auto.

Gewend

Om nog even terug te komen op de eerste alinea: Car Zero is een rustige configuratie in het wit met zwart. En wat een gaaf ding is het dan! Vooral de duidelijke invloeden van de gave EXP 100 GT Concept maken hem toch wel lekkerder dan gedacht. Zangeres Maan zei het al: soms moet je even wachten, zoals met goede rode wijn. Proost!