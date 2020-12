In Laren gecrashte Ferrari FF kan nu van jou zijn - Autoblog.nl

Wie trekt de stoute schoenen aan en schaft deze Ferrari aan als opknappertje?

Voor reguliere nieuwswebsites geldt dat iets doorgaans alleen nieuws is als het verkeerd gaat. Voor een autowebsite is dat gelukkig anders, hier kunnen we ook genoeg dingen melden die positief of op zijn minst neutraal zijn. Zo nu en dan passeren er echter ook minder leuke dingen de revue, zoals een ongeluk.

Vorige maand was het raak in Laren. Daar crashte namelijk een grijze Ferrari FF. Wat er zich precies afspeelde weten we niet, maar het resultaat konden we wel zien. De FF was op een bestelwagen geklapt en de voorkant lag stevig in de kreukels. Gelukkig bleef het bij materiële schade, dat blijft toch het belangrijkste.

Hoe de Ferrari er aan toe is kunnen we nu nog beter bekijken. De auto duikt nu namelijk bij Boonstra Schadevoertuigen. De eigenaar zag het blijkbaar niet meer zitten om de auto op te laten knappen. Of hij vond dit een uitgelezen moment om van auto te wisselen. Hoe dan ook: de auto staat nu te koop.

De auto is uiteraard een beetje gefatsoeneerd voor de foto’s, dus het ziet er nu minder dramatisch uit dan op de foto’s van net na de crash. De voorbumper is weer vastgemaakt en de motorkap is weer in het gareel gebracht, voor zover dat mogelijk was. Desondanks moet er duidelijk nog het nodige oplapwerk gebeuren.

We krijgen nu ook een betere blik op het interieur van de Ferrari in kwestie. Dat is bijzonder fraai uitgevoerd met donkerbruin leder in twee kleuren. De exterieurkleur is overigens ook niet zo saai als je op het eerste gezicht zou denken. Grigio Medio – vergelijkbaar met Nardo Grey – is namelijk een vrij ongebruikelijke kleur op een FF.

Dan nu het antwoord op de vraag: wat moet deze schadebak nog kosten? Boonstra Schadevoertuigen vraagt – komt ‘ie – €83.450 voor deze FF. Dan heb je een auto uit 2012 die er 87.528 km op heeft zitten. Ter vergelijking: voor een volledig intacte FF met een vergelijkbare kilometerstand zit je al snel tegen de €130.000. Als je deze schade dus voor minder dan €46.000 denkt te kunnen wegwerken, is dit exemplaar misschien wat voor jou. En dan maar hopen dat niemand dit artikel terugvindt als je de auto weer doorverkoopt.

Met dank aan Levi voor de tip!