En de meest populaire autokleur van 2020 is... - Autoblog.nl

De meest populaire kleur voor een auto in 2020 is: A) Zwart, B) Grijs, C) Wit, D) Allemaal is goed.

Een goede configuratie kan een auto maken of kraken. Ook uniek zijn, gedurfd zijn of een combinatie van beiden kan een gave auto opleveren. Vandaar ook dat je vandaag de dag beter dan ooit kunt personaliseren. Bijna elk ‘premium’-merk heeft wel een programma waarmee je elke kleur mogelijk op je auto kunt krijgen.

Liefhebber

En toch heb je het dan over spul voor de liefhebber. Voor degene die de auto ziet als iets gaafs, iets gewilds en iets bijzonders zou rood de basis moeten zijn en als je echt lef hebt een kleur als Taktikgrün. In de realiteit is het anders. De basis is wit of zwart en als je lef hebt ofwel metallicversies van die kleuren ofwel een zeer gedurfd grijs.

Logisch

Stiekem is dat allemaal wel logisch. De niet-liefhebbers is een veel grotere groep. Dan moet een auto het gewoon doen. Wat er voor de rest allemaal esthetisch aan klopt is niet belangrijk. Een basiskleur als wit of zwart is meestal het goedkoopst, op elke uitvoering leverbaar, simpel en zoals we proberen te illustreren met de afbeeldingen uit dit artikel, het oogt goed op alles.

Wit

Een onderzoeksbedrijf genaamd Axalta brengt dan ook de jaarlijkse cijfers uit en die verrassen absoluut niet. Om de vraag uit de intro te beantwoorden: het antwoord was “C) wit”, maar we rekenen “D) Allemaal is goed” ook goed. Wit, zwart, grijs en zilver zijn de vier populairste tinten wereldwijd en wit is de meest populaire autokleur van 2020. Daarna blauw (meestal zwart met een twist) en rood met lage percentages, helemaal laag eindigen geel (goud), groen en ‘overig’.

Extreem

De percentages van ‘echte kleuren’ zijn zo laag dat één feit simpel is: 81 procent (!) van alle auto’s in de wereld zijn zwart, wit of grijs. Bijna veertig procent is wit. Net geen twintig procent is zwart; grijs en zilver gecombineerd levert ook iets meer dan 20 procent op.

Zoals gezegd zijn de redenen dat wit de meest populaire autokleur van 2020 is heel simpel. Eenvoud, het is simpel en past op alles. Goedkoop, het is meestal de basiskleur waarvoor je niet hoeft bij te betalen. Praktisch, omdat importeurs en dealers weten dat wit veel gekozen wordt, zullen de meeste voorraadmodellen ook die kleur zijn. En ten slotte: je knalt toch wat meer eruit ten opzichte van zwart of donkere kleuren. Opvallen zonder op te vallen, zeg maar.

Image-credit headerfoto: de grijstintendominantie in de praktijk, door @deora op Autojunk.