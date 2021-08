Bentley heeft de eerste Bacalar én Blower af

Het zijn beide splinternieuwe dakloze en gelimiteerde Bentley’s, maar het contrast is desondanks groot.

Het is niet alsof Bentley normaalgesproken bescheiden bedragen vraagt voor hun auto’s, maar het kan natuurlijk altijd gekker. Als je zorgt dat iets exclusief genoeg is kun je er als Bentley zijnde voor vragen wat je wilt.

Dat is ook precies wat de Britten deden: vorig jaar presenteerde de Mulliner-afdeling twee buitengewoon exclusieve Bentley’s. De eerste is de Bacalar. Dit is in feite een onpraktische Continental GTC. De auto heeft namelijk geen dak en geen achterste zitplaatsen. Daar staat tegenover dat de auto wel een erg fraai en bijzonder koetswerk heeft en 24 pk extra (659 in totaal). En de Bacalar is met een oplage van twaalf stuks ook veel exclusiever dan een Continental GTC, die je in de beter badplaatsen op iedere straathoek ziet.

Die twaalf stuks moet Bentley dus wel weten te slijten.. De eerste klantenauto is nu in ieder geval gereed. Het betreft een exemplaar dat is uitgevoerd in Atom Silver. Dat klinkt niet heel speciaal, maar het is een matte champagne-kleurige lak. Om de auto extra speciaal te maken is zowel de buiten- als de binnenkant voorzien van accenten in de kleur Moss Green. Het is in ieder geval een unieke combinatie, laten we het daar op houden.

Naast de Bacalar kwam Bentley vorig jaar nog met een heel bijzonder project: de Blower. Dit is een zogenaamde ‘continuation series’, zoals ook Aston Martin en Jaguar die hebben. Dit zijn dus eigenlijk replica’s van een oud model, maar dan gebouwd door de fabrikant zelf. Strikt genomen zijn het daarom geen replica’s. Of toch wel?

Hoe dan ook, Bentley bouwt twaalf gloednieuwe exemplaren met de iconische Blower van Sir Tim Birkin als blauwdruk. Ook van deze auto is nu de eerste klantenauto gereed. De auto is net als het origineel uitgevoerd in donkergroen, een kleur die nu ‘Birkin Green’ gedoopt is. Technisch is de auto vrijwel volledig identiek aan het origineel, inclusief 4,4 liter viercilinder met supercharger. De auto verschilt slechts op twee kleine details met het origineel. Uit veiligheidsoverwegingen is de auto voorzien van moderne elektrische brandstofpompen en brandwerend schot rondom de brandstoftank.

Aan de Bentley Bacalar hangt een prijskaartje van €1,5 miljoen exclusief belastingen. De Blower is waarschijnlijk nog een stuk duurder, maar wat die moet kosten is niet bekend. Het blijft niet bij deze twee auto’s, want Mulliner wil meer met coachbuilding gaan doen in het vervolg.