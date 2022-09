Bentley Flying Spur Speed: de snelste, maar…

De gloednieuwe Bentley Flying Spur Speed is eigenlijk niet zo gloednieuw. Wel lekker!

Er zijn twee soorten auto’s waar je een twaalfcilinder motor in verwacht. De ene is logisch: een supercar. Meer cilinders betekent dat er meer benzine omgezet wordt in kracht en lawaai en dus dat je sneller gaat, even bot gezegd. Het andere type lijkt tegenstrijdig. Het zijn namelijk Bentley en Rolls-Royce waar ze maar moeilijk gedag kunnen zeggen tegen die gigantische V12 en W12. Dat terwijl de uitlaten dusdanig gedempt zijn dat je bijna niet zou zeggen dat er een grote motor in ligt. De twaalfcilinder is namelijk meer bedoeld voor een zijdezachte rijervaring.

Bentley Flying Spur Speed

Toch kan die W12 van Bentley ook opgevoerd worden naar standje 11 en dan is het een bloedsnel apparaat. Dat en meer bewijst de nieuwe Bentley Flying Spur Speed. Vanaf nu is dit, in ieder geval voor snelheid, de topversie van de enige overblijvende Bentley sedan.

Verandering?

Begin trouwens wel in de hoek te denken van Autobahn in plaats van Stelviopas als je het hebt over de prestaties van de Bentley Flying Spur Speed. Overigens is het bijzondere van de Speed dat het eigenlijk niks nieuws is. Wat bedoelen we daarmee? Dat de Bentley Flying Spur met W12 (zonder Speed) exact dezelfde specs heeft. 6.0 W12, sprinttijd van 3,8 seconden naar de 100 km/u en een topsnelheid van 333 km/u. Ook het vermogen en koppel van 635 pk en 900 Nm is identiek aan de niet-Speed. Waarom dan de Speed? Omdat je de reguliere W12 niet meer kan krijgen. Voor een luxe Bentley Flying Spur, dus geen Speed, ben je nu aangewezen op de PHEV of V8. Slim eigenlijk: eerst de W12 uit je gamma halen en dan de Speed vergelijken met de Flying Spur S.

Want in het vergelijk met de Bentley Flying Spur S is de Speed inderdaad een snelle jongen. De S heeft een V8 met 550 pk en 700 Nm, waar de Speed dus 85 pk en 200 Nm bij optelt. Het scheelt overigens ‘maar’ 0,2 seconden op de sprint en zo’n 13 km/u. Je moet dus echt van de W12 houden om de Speed te kiezen, maar dankzij het verval van de reguliere W12 is de Speed ook de enige versie met W12.

Uiterlijk

Voor de prestaties biedt de Bentley Flying Spur Speed dus eigenlijk niks over de standaard Flying Spur W12 die hij vervangt. Het gaat bijvoorbeeld over uiterlijk vertoon. Iets andere bumpers, speciale velgen met gigantische remklauwen en Speed-logo’s her en der. Wat wel kan op de Speed: onderdelen in koolstofvezel. Want dat hoort bij sportiviteit. Overigens gaat het om sierdelen, de auto is niet gigantisch veel lichter dan andere Flying Spurs.

Rijmodi

Softwarematig is de Flying Spur Speed iets anders ingesteld dan niet-Speed modellen, om de auto iets ‘dynamischer’ aan te laten voelen. Zo kan de auto bepalen hoe veel van die 900 Nm waarheen gestuurd wordt. De Flying Spur heeft uiteraard vierwielaandrijving, maar kan 280 Nm voorop sturen en dus 620 achterop. Dan voelt het iets meer alsof de achterkant wat speelser wordt. Nou Wouter nog lief aankijken om te checken of de nieuwe Flying Spur Speed kan driften wanneer de rijtest plaatsvindt.

De Bentley Flying Spur Speed is wellicht de laatste Bentley-sedan met W12, dus we moeten hem koesteren. Theoretisch is er niet zo veel nieuw vergeleken met de originele W12, behalve dat de line-up nu weer compleet is. Die bestaat nu uit de PHEV, V8, V8 S en de Speed.