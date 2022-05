Flying Spur Hybrid is verreweg de groenste Bentley ooit

Met de Flying Spur Hybrid kun je voor komen rijden bij een GroenLinks congres.

Het is misschien wel de gaafste limousine van het moment. Nu is dat heel persoonlijk. Sommigen laten zich liever rijden en kiezen voor een Rolls-Royce en anderen willen liever een Mercedes-Benz S-Klasse. Maar de Flying Spur is de perfecte combinatie tussen grote limo waarin je zelf ook nog een beetje kunt boenderen.

Uiteraard moet je tegenwoordig in deze wereld een beetje aan het milieu denken, anders wordt je verbannen van de leuke feestjes en talkshow-programma’s. Gelukkig is daar de Flying Spur Hybrid. Deze auto is al aangekondigd door mijn zeer gewaarde collega @nicolasr. We wisten dat ‘ie groen ging worden, maar niet exact hoe groen. Welnu, wij hebben het antwoord voor u.

Hele lage uitstoot

De Bentley Flying Spur Hybrid is namelijk schoner dan verwacht. Het is de aller, aller, allerschoonste en groenste Bentley aller tijden! De CO2-uitstoot per kilometer is namelijk 75 gram. Dat is toch 25% schoner dan een Polo BlueMotion. Uiteraard komt het door de combinatie plug-in hybride en de WLTP-methode. Een groot gedeelte kan de groenste Bentley ooit namelijk elektrisch doen en ja, dan is er geen weinig uitstoot.

De Flying Spur Hybrid heeft een 2.9 V6 van Porsche-origine. Deze is gekoppeld aan een flinke elektromotor. Gezamenlijk levert deze 544 pk en 750 Nm. Inderdaad, dat is de aandrijflijn die we ook kennen van de Porsche Panamera, de 4S e-Hybrid om precies te zijn. Niet verwonderlijk, de Flying Spur staat op het MSB-platform waar de Panamera ook gebruik van maakt.

Prestaties Flying Spur Hybrid

Op de elektromotor is het mogelijk om 41 km elektrisch te rijden. In totaal is de actieradius van de Bentley Flying Spurt Hybrid precies 806 km. Daarmee is het de Bentley met de grootste range aller tijden. Dat komt overigens niet omdat Bentley’s voorheen kleine brandstoftanks hadden. Grote zware auto’s met grote zware motoren zuipen nu eenmaal.

Qua prestaties is het nog een echte Bentley. Van 0-100 km/u sprinten is in 4,3 tellen alweer gebeurd. De topsnelheid bedraagt 285 km/u, uiteraard in serene rust. Mocht je je vervelen deze middag dan hebben we goed nieuws voor je, want je kan ‘m samenstellen in de zeer uitgebreide Bentley-configurator.

Meer lezen? Dit zijn de twaalfcilinders door de jaren heen!