Flying Spur S is PHEV-sportsedan van 2.500 kg

En toch klopt een semi-sportieve aankleding wel bij een Bentley. Dus ook bij deze Flying Spur S.

Bentley is lekker bezig met het uitrollen van nieuwe uitvoeringen. Logisch, iedereen in een een Bentley wil graag uniek zijn. En met zoveel mogelijk Verschillende uitvoeringen, pakketten en opties kun je mensen zo individueel mogelijk hun auto laten samenstellen.

Dat iedereen dan voor hetzelfde kiest, is dan een toevallige bijkomstigheid. Vorige keer konden we kennis maken met de Bentley Continental GT S en de Bentley Continental GTC S. Een coupé of cabriolet sportiever aan kleden is op zich niet zo heel erg vreemd. Nu is het opmerkelijk genoeg de beurt aan de Flying Spur S.

Sedan ook sportiever

Dat is de sedan-versie van de Continental GT. De wijzigingen zijn dus ook grotendeels gelijk. Denk aan zwarte details in plaats van het bekende chroom en aluminium. Ook de koplampbehuizing is nu zwart, net als de 22 inch velgen. Daarachter zie je enorme remmen met rode klauwen zitten. Diverse S-badges op de instaplijsten. Ook het interieur is afwijkend bij de S-modellen.

Het zijn echter niet alleen maar uiterlijke wijzigingen. Je krijgt ook daadwerkelijk sportievere hardware aan boord van de Bentley Flying Spur S. Zo is de ‘S’ voorzien van Dynamic Drive en vierwielbesturing. Dat niet alleen, ook heet Bentley ervoor gezorgd dat je iets meer mee krijgt van het motorgeluid. Die eerste twee opties zijn overigens alleen standaard als je de V8 hebt. Want die motor is in dit geval níet de instapper.

Motoren Flying Spur S

Voor het eerst bij een ‘S’ model (dat er dus nog maar een paar weken is…) kun je namelijk kiezen uit de motor. De bekende optie is de 4.0 V8 met 550 pk en 770 Nm. Daarmee un je in 3,8 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 318 km/u. De tweede optie is de PHEV-aandrijflijn. Deze combineert een 2.9 V6 met een elektromotor. Deze is goed voor 544 pk en 750 Nm. Daarmee kun alsnog in 4,3 seconden de 100 km/u bereiken en een topsnelheid van 285 km/u. Belangrijker is dat je 41 km uitstootvrij kunt rijden.

De Bentley Flying Spur S is de laatste telg in de lijn der sportieve S-Bentleys. De Continental GT, Continetal GTC en Bentayga zijn al als S te verkrijgen. Mocht je dit allemaal iets te sportief of ordinair vinden, dan is er aan de kant van het spectrum de ‘Bentley Azure‘-lijn. Dan heb je juist een heel luxe en chique uitstraling.

Uiteraard hebben we een rijtest voor je met de V8:

Meer lezen? Dit zijn de 10 duurste toplimousines van Nederland!