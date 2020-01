Bentley gaat tweedehandsjes onder handen nemen

Middels een nieuwe programma.





Niet genoeg centen op de bank om een nieuwe Bentley te kunnen veroorloven? Dan moet je het van de tweedehands markt hebben. Echter, als je gaat shoppen voor een Bentley dan wil je deze natuurlijk niet bij één of ander occasionpaleis gaan kopen. Een net gebruikt exemplaar bij een dealer, inclusief de service van het merk, geeft toch nog een beetje die Bentley-magie alsof je de auto nieuw hebt gekocht.

Mocht je in de markt zijn voor zo’n tweedehands Bentley en wil je een top of the bill exemplaar kopen, dan hebben de Britten goed nieuws voor je. Het merk lanceert het Certified by Bentley label. Een nieuwe programma voor tweedehands auto’s van het merk.

Een occasion krijgt pas het Certified by Bentley-vinkje als de auto aan een aantal strenge eisen voldoet. Zo is de auto door Bentley technisch geïnspecteerd, heeft de occasion een beurt gehad en komt de aankoop met 12 maanden garantie. Het is mogelijk om die garantie tegen betaling te verlengen.

Tweedehands Bentleys met dit nieuwe label zullen ongetwijfeld een klap duurder zijn in vergelijking met vergelijkbare exemplaren zonder het label. Daar staat tegenover dat je een auto koopt met onder andere garantie. En dat is wel zo fijn als het gaat over luxe voertuigen in deze prijscategorie.