Maserati onthult Ghibli Royale in Brussel

Niet alleen de Ghibli krijgt een Royale behandeling.





Maserati staat in Brussel met vers nieuws in vorm van de Ghibli Royale. Het is de zoveelste variant op een inmiddels vrij bejaard model. De Italiaanse autofabrikant heeft als voordeel dat de sedan goed opdroogt: de auto oogt nog steeds fraai genoeg om mee voor de dag te komen. Ter herinnering: deze generatie Ghibli werd in het voorjaar van 2013 onthuld, dat is straks 7 jaar geleden.

Met de Royale special editions brengt Maserati zijn gamma opnieuw onder de aandacht. Naast de Ghibli komen de Levante en Quattroporte ook als Royale op de markt. De speciale editie is een extra uitgedoste GranLusso.

De Ghibli Royale komt met onder meer 21 inch Titano lichtmetalen velgen, zilverkleurige remklauwen en privacy glass. De Maserati kun je herkennen aan de donkergroene of donkerblauwe kleur, exclusief voor de Royale-uitvoeringen. Het interieur bestaat uit zaken als two-tone Zegna Pelletessuta Cuoio-stoelen, een Bowers & Wilkins geluidssysteem, een elektrisch zonnedak, verwarmde voorstoelen en een verwarmd stuurwiel.

Maserati zegt dat de Royale Editions gelimiteerd zijn tot 100 exemplaren. De naam is niet uit de lucht gegrepen. Het is een moderne interpretatie op de Quattroporte Royale uit 1986.

In Brussel neemt het Italiaanse markt naast de Ghibli Royale ook de Levante Trofeo en de MY2020 Quattroporte mee.