Renntech brengt AMG A 45 S naar 600 pk

300 pk per liter. Dat is krankjorum.





Toen Mercedes-AMG de nieuwe A 45 4MATIC en de A 45 S 4MATIC+ voorstelde waren de cijfers indrukwekkend: maximaal 421 pk uit een tweeliter viercilinder turbomotor. De techniek staat voor niets tegenwoordig.

Leuk, zeggen ze dan bij Renntech. “Maar dat kunnen wij beter!”. De tuner is momenteel druk bezig met programma’s te ontwikkelen voor de nieuwe A 45. Er komen meerdere pakketjes voor de hot hatch beschikbaar. Van gek, naar gekker, tot knettergek.

De minst krachtige upgrade die ze momenteel testen is een pakket dat de power van 421 pk naar 475 pk en 575 Nm brengt. De tuning heeft in dit geval enkel en alleen met de software te maken. Er zit dus nog wel wat rek in het M139-blok. Renntech zet de puntjes op de i met deze tuning en wil dit pakket nog deze maand gaan aanbieden aan klanten.

In het tweede kwartaal van dit jaar komt Renntech met heftigere tuning voor de Mercedes-AMG A 45. Naast aanpassingen aan de software, gaat de tuner ook upgrades aanbieden voor de turbo, een nieuw uitlaatsysteem en een downpipe. Dan komt het beest in de AMG écht los. Er zijn twee nieuwe pakketten in de maak met 550 en zelfs 600 pk. En ja, dat allemaal met garantie en TÜV-goedkeuringen.

Het is nog niet bekend wat de tuning gaat betekenen voor de acceleratiecijfers. Let wel: een standaard A 45 S doet 0-100 in 3,9 seconden. Een acceleratie van drie seconden en een beetje is supercar territorium. De A45 AMG is een monster en bij Renntech weten ze het gevaarte wakker te maken.