Bentley heeft de Flying Spur verpest

Weg met die gekke mandarijnen-details.

Bentley maakt -in mijn ogen- behoorlijk smaakvolle auto’s. Vooral de Flying Spur en de Mulsanne (rijtest) mogen er wat mij betreft wezen. Ik vind het dan ook jammer dat de Britten vandaag de Flying Spur Design Series by Mulliner aankondigen.

Deze speciale Flying Spur kan in vijf verschillende varianten worden besteld: Mandarin, Pillar Box Red, White, Kingfisher and Azure Purple. Vooral die mandarijnen-uitvoering zit me niet lekker. Het is bijna een uitnodiging om de citrusvrucht in de auto te eten. De schillen kunnen worden achtergelaten. Staat mooi in combinatie met de oranje details.

Gelukkig maakt Bentley slechts 100 exemplaren van deze Mulliner-serie. Welke motor je erbij kiest maakt niet uit. De speciale editie is te krijgen in combi met alle varianten (V8, W12, V8 S en W12 S).

The new Flying Spur Design Edition has been created by Mulliner for the Bentley driver who seeks a more extreme, bespoke interpretation of the performance-oriented sedan.

Voetballers, Arabieren en veel te rijke Chinezen dus. Welke meerprijs Bentley rekent voor de gelimiteerde versie ten opzichte van een reguliere Flying Spur is niet bekendgemaakt.