Dit moet je weten over Gumball 2017

Routes, teams. Al die shit.

Steeds meer teams maken bekend wat ze meenemen naar de Gumball van dit jaar. Zo kon je vanmorgen lezen hoe Team Afrojack de peperdure tour gaat ondernemen. Wil je de karavaan met exoten spoten dan zul je een bezoekje aan (Zuid)Oost-Europa moeten overwegen. Dit deel van het Europese continent is het toneel van Gumball 2017.

Aanstaande zaterdag is het zover. Dan barst de jaarlijkse Gumball 3000 weer los. De start is in Riga, de hoofstad van Letland. Van Riga vertrekt de ploeg naar Warschau, Polen. Een rit van zo’n 660 kilometer. De volgende dag moet er een serieuze afstand worden afgelegd. De Gumballers hebben op dag twee Boedapest, Hongarije als bestemming. Bijna 900 kilometer! Lekker uitrusten is er niet bij, want de volgende dag volgt er een nog zwaardere etappe. Dubrovnik, Kroatië zal dan worden aangedaan. Dat is dik 940 kilometer rijden.

Eindelijk kunnen de deelnemers op adem komen. De volgende dag vertrekken ze namelijk naar Tirana in Albanië. De route brengt men langs de Adriatische Zee en gaat gepaard met een afstand van zo’n 260 kilometer. Vanuit Tirana gaan de Gumballers nog zuidelijker met als bestemming Athene, Griekenland. Deze dag zal er meer dan 700 kilometer worden afgelegd. Op de laatste dag van Gumball vertrekken de deelnemers per veerboot naar het eiland Mikonos. Dit is de finish en het einde van Gumball 2017.

Deelnemers

Niet alle teams waarvan een deelname bekend is hebben gecommuniceerd met welke auto(‘s) ze komen. Sommigen houden dit bewust geheim. Dit jaar doen er tevens weer de nodige ‘veteranen’ mee. Team Afrojack (488 Spider, 2x RS6) bijvoorbeeld, maar ook Team Wolfpack, Team Masters of Speed (o.a AMG “GTRS” en een Merc Actros) en Team Galag. Andere deelnemers dit jaar zijn onder andere Team Zeroday (Audi R8 Spyder), Team Tsar (Ferrari 458), Team Aztec (Jaguar F-Type SVR) en Team OneLife (Ferrari GTC4Lusso).

Qua Nederlandse deelnemers is het veld goed gevuld. Naast Team Afrojas en Team Masters of Speed ook Team Green Sky (Lamborghini Huracán Novitec N-Largo S) en Team Lion Fox (Ferrari F12berlinetta). Het is de negentiende keer dat de Gumball 3000 wordt georganiseerd. De laatste keer dat het circus ons land aandeed was in 2015.