Bentley Six Continuation is een échte Bentley

Je weet wel, voor echte Bentley Boys. De Bentley Six Continuation is voor de mannen die geen honing eten, maar op bijen kauwen.

“Alle auto’s lijken op elkaar”, “Bentley’s zijn gewone opgedirkte Volkswagens”, “Vroeger maakte ze echte auto’s”. Dit zijn zomaar drie frases die we mogen aanhoren op verjaardagen van mensen die alles van de negatieve kant bekijken. Naast het feit dat de eerste twee zinnen eigenlijk onzin zijn, is de derde wel degelijk waar. De auto’s van Bentley van vroeger zijn gewoon legendarisch.

De enorme monsters met enorme motoren waren groot, indrukwekkend en zwaar. Eigenlijk is er wat dat betreft niet heel erg veel veranderd, maar dat terzijde.

Om de ‘puristen’ te pareren, lanceren de Britten de Bentley Six Continuation. In feite is het gewoon een replica van de Bentley Six, de auto die Le Mans won in 1929 en 1930.

Het is een echte Bentley

Op het Goodwood Festival of Speed 2023, waar @wouter uiteraard ook aanwezig is, zal de auto aan het publiek worden getoond. Het is niet een elektrische restomod of zo, maar een ‘echte’ Bentley uit die tijd, opnieuw gebouwd.

De motor is een zes-en-een-halve liter zes-in-lijn, dus elke cilinder is groter dan een liter! Het blok levert 205 pk, ongeveer evenveel als de racemotoren van weleer. Standaard leverden deze blokken zo’n 145 pk, de sportversies hadden 180 pk. Maar je hebt nu dus de ‘race’-specificatie, cool toch?

Aston Martin en Jaguar gingen Bentley al eens voor in het maken van dit soort auto’s. Ook bij Bentley hebben ze gebruik gemaakt van de originele tekeningen en notities van de engineers. Omdat de auto voldoet aan geen enkele emissie- of veiligheidseis, mag deze niet als nieuw worden verkocht en omdat de auto niet eerder is geregistreerd, kan je er ook de weg niet mee op.

Er komen 12 exemplaren

Dat heeft 12 klanten er niet van weerhouden om er eentje te bestellen. De auto die je op de afbeeldingen (en Goodwood) ziet, is een zogenaamde ‘zero’-auto. Dit is het prototype waar Bentley mee geoefend heeft.

Bentley (eigenlijk is het Mulliner die de auto’s gaat bouwen) heeft ongeveer 10 maanden om één exemplaar te vervaardigen. In totaal gaan ze er 12 bouwen. In 2025 moeten ze allemaal klaar zijn.

Klanten kunnen bij Mulliner de auto zo samenstellen als ze willen. Niet alleen qua kleurtjes, maar ook qua meubilair, zodat je zeker weet dat jij erin past. Het hoeft geen betoog dat alle 12 de exemplaren al verkocht zijn, aldus de Britse autobouwer.