Is de makkelijkste Bentayga nog wel een echte Bentley?

Wat moeten we eigenlijk vinden van de makkelijkste Bentayga aller tijden?

Voor wie bekend is met de hip hop groep ‘De La Soul’, komt het Bentayga-verhaal een beetje bekend voor. Na een vers contract met Tommy Boy kond De La Soul werken aan hun eerste album ‘3 Feet High And Rising’. Toen het album eindelijk af was, moesten ze nog een ‘catchy’ single hebben van de platenmaatschappij. Als vorm van ludiek protest namen ze ‘Me, myself and I’ op. Ze deden daar expres niet hun best en flansten wat in elkaar. Het resultaat: het is nog altijd hun meest succesvolle nummer ooit.

Met de Bentley Bentayga is het ongeveer hetzelfde. In principe kun je een Volkswagen Touareg niet omkatten tot een Bentley. De Touareg is een prima auto, maar niet direct de basis voor een Bentley, zou je denken.

Makkelijkste Bentayga van vandaag

Als je naar de Bentayga kijkt, dan zie je de ‘hardpoints’ van de Touareg en Audi Q7. Ze hebben er een Bentley neus op geboetseerd en een mooi interieur in gelepeld en klaar. Het resultaat: het is de meest populaire Bentley aller tijden.

Vergeeft u ons de veel te lange intro. Een populaire dure auto is eigenlijk altijd ’tuningboervoer’. Rijke mensen willen niet alleen zich zelf bedruipen in weelde, maar die willen ook uniek zijn.

Nu geldt dat natuurlijk voor iedereen, maar rijke mensen kunnen het zich ook veroorloven om uniek te zijn. Voor de meute Bentayga-rijders die zich willen onderscheiden is hier de Bentley Bentayga van Manhart, de ‘makkelijkste Bentayga’ tot nu toe. Er is zo weinig creativiteit gebruikt, dat het wel een grap lijkt.

Ze hebben namelijk minimale moeite gedaan om er wat van te maken. Een zwarte Bentayga, want dat is een exclusieve kleur. Uiteraard zijn er enorme concave velgen die totaal niet bij het design van de auto passen. Vervolgens zijn we aanbeland bij de gouden striping. Gewoon een paar stickers. Op een Bentley.

Ook in het interieur hebben ze besloten alles opnieuw te bekleden. Dus in plaats van fraai dik Bentley-leder kies je voor veel te strak kippenleer van een Duitse veredelaar. Vreemd.

In technisch opzicht is het wel leuk wat ze gedaan hebben bij Manhart. De 6.0 W12 is gekieteld naar 810 pk, vandaar de toevoeging BT800. De BT800-kit behelst dingen als grotere turbo’s en een nieuw uitlaatsysteem.

Het is een beproefd recept van Manhart dat ze echt op allerlei auto’s toepassen. Je kan die striping zelfs op een Continental GT krijgen! Waarschijnlijk zal dit wel als een malle gaan scoren, ook al is het bedoeld als grap.

