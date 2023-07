Helmut Marko geeft trap na: “Nyck was gewoon te langzaam”

Helmut Marko geeft een trap na omtrent de prestaties van Nyck de Vries. Maar zat hij ernaast?

Nu Nyck de Vries is ontslagen krijg Helmut Marko er flink van langs. De Red Bull-adviseur is verantwoordelijk voor het juniorenprogramma en regelt de coureurs. Daarbij geldt de Oostenrijker als rücksichtslos. Hij heeft al diverse coureurs plotseling uit een auto gehaald. Zijn laatste wapenfeit is dus Nyck de Vries, die nu plaats moet maken voor Daniel Ricciardo.

Nu kun je je afvragen of iemand wel goed is in het regelen van junioren als je een 28-jarige rookie oppikt en niet veel later vervangt voor een 34-jarige veteraan, maar dat terzijde. Nu het hele internet er iets over heeft kunnen zeggen, is het tijd voor Helmut Marko. En om heel eerlijk te zijn, begrijpen we wel een beetje wat hij bedoelt.

Helmut Marko geeft trap na

Helmut Marko heeft Nyck namelijk niet als normale rookie behandeld. Dat is Nyck ook niet echt, natuurlijk. Aan De Telegraaf laat Marko het volgende weten:

We hebben Nyck gecontracteerd, omdat hij vorig jaar geweldig presteerde in Monza. We hadden verwacht dat hij dit jaar minimaal gelijkwaardig zou zijn aan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, maar dat was niet het geval. Eigenlijk was hij altijd drie tienden van een seconde langzamer. We zagen geen verbetering. Helmut Marko, in een interview met De Telegraaf.

Volgens Helmut Marko is Nyck de Vries geen typische debutant. De Vries heeft veel race-ervaring, testervaring in veel verschillende Formule 1-auto’s en is al 28 jaar oud. Op basis van Monza dacht Marko dat De Vries zo’n coureur zou zijn die er meteen staat en direct snel is.

Niets laten zien

Misschien nog wel belangrijker is dat De Vries eigenlijk niets heeft laten zien. Geen enkel wow-moment. Voor het publiek niet, maar ook voor Helmut Marko niet. Zo laat hij weten aan De Krant van Wakker Nederland. Lichtpuntje was Baku, maar toen crashte Nyck de AT04 ook. Dus weer terug bij af.

Het gaat ook niet zozeer om keiharde punten of Q3 halen, maar De Vries was simpelweg structureel 3 tienden langzamer dan Yuki Tsunoda. Ondanks dat Yuki soms exceptioneel snel kan zijn, is het niet de meest stabiel presterende coureur van de grid. Dus ondanks die perenkist met Honda-motor had Nyck alleen maar zijn teamgenoot moeten verslaan.

Het gehele interview met Helmut Marko in de Telegraaf kun je hier lezen.