Oude Bentley kan heel erg betrouwbaar zijn

Een oude Bentley kan heel betrouwbaar zijn. Toch?

We geven weleens af op de betrouwbaaarheid van auto’s tegenwoordig. Natuurlijk zijn er zat auto’s met issues, maar zo erg als het vroeger was, is het echt niet. Auto’s roestten toen nog onder je togus weg en hadden veel meer issues. Net als met alle dingen van vroeger, vergeten we de narigheid en over-romanticeren we de mooie dingen. Kinderen voor Kinderen was verwend kroost van kakkers uit het gooi en verkeerspark Assen was een grote parkeerplaats met een paar skelters.

Dat we dingen over-romanticeren kom je ook achter als je een klassieker gaat rijden. Dan loop je ineens tegen allerlei dingen aan ‘die erbij’ horen. Zeker met een Britse auto – zoals een Bentley – kan dat het geval zijn. Zeker in de jaren ’60 en ’70 waren ze soms briljant, maar niet altijd even deugdelijk.

Ook was het niet voor iedereen even makkelijk om eraan te sleutelen. Maar ja, een klassieke Brit heeft enorm veel charme, rijdt vaak uit de kunst en ziet er chic uit. Dus wat moet je dan?

I Got 5 On It

Simpel! Je gaat naar Lunaz toe. Nee, dat is niet de hip hop-groep uit Californië die een hit hadden met ‘I Got 5 On It’. Lunaz is een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en ze zijn gespecialiseerd in restomods. EV-restomods, om preciezer te zijn. Ze nemen met liefde zo’n luxe Brit uit Crewe onder handen.

In dit geval hebben ze een Bentley Continental S2 onder handen genomen. Dat is een bijzonder fraaie en voorname auto. Kijk eens:

Natuurlijk, een moderne Bentley Continental GT zal op alle vlakken beter zijn, behalve op ‘uitstraling’. Deze Continental S2 heeft een speciale body van James Young waar er maar 4 van gebouwd zijn.

Het is dus bijna heiligschennis dat de olielekkende en nauwelijks vermogen producerende 6.2 liter V8 eruit is gehaald. In plaats daarvan heeft Lunaz een elektromotor in gebouwd. Deze is goed voor 400 pk, meer dan het dubbele dan standaard.

Super veel koppels voor betrouwbare Bentley

Het koppel is heerlijk Bentley-esque, want je hebt 719 Nm tot je beschikking. Daarmee kun je nu in 6,9 seconden naar de 100 km/u sprinten. Waanzinnig niet relevant, maar oh zo leuk. Dan het onderstel, dat heeft Lunaz ook onder handen genomen voor je.

Het klinkt ordinair, maar er is nu een schroefset aanwezig! Deze kun je volledig naar smaak afstellen. Bijzonder, dat kan dus vanaf de bestuurderstoel! Je hoeft niet onder de auto te duiken. Ook is de remmerij aangepast: er zijn grote schijven rondom. Voor hebben de klauwen zes zuigers, achter vier.

De auto wordt vervolgens fabrieksnieuw gemaakt door middel van restauratie. Dus geen onderdelen reinigen en overspuiten, maar nieuwe onderdelen.

Lunaz stript de auto in zijn geheel en bouwt zo alles weer minutieus op. Uiteraard kun je dan ook kiezen uit een nieuwe lakkleur, bekleding of houtinleg. De keuze bij de Britse restomodders is eigenlijk oneindig.

Qua prijzen voel je al aankomen dat dit geen goedkoop grapje gaat worden en dat klopt ook wel. Voor dit exacte exemplaar hebben we geen prijs, maar een andere Bentley (ook uit 1961) kostte ongeveer 350.000 pond om om te bouwen. Maar ja, dan heb je aanzienlijk minder vaak pech met je klassieke Bentley!

Meer lezen? Dit zijn de 11 duurste auto’s op Marktplaats!