De Bentley Bentayga laat passagiers vliegen. Niet omdat de auto zo hard rijdt, maar letterlijk.

De Bentley Bentayga is een auto die niet iedereen weet te pruimen. Persoonlijk graaf ik ‘m wel. Ja, het is een Volkswagen Touareg voor twee à drie keer de prijs. Aan de andere kant is het ook de goedkoopste manier om Bentley te rijden. Luxe, leder, ruimte, power; als het goed genoeg is voor Ali B. dan kan ik er ook wel mee uit de voeten.

Met zo’n moderne Bentley verwacht je een afwerking waar je u tegen zegt. Want ja, anders kan je ook een Tesla kopen. Over het algemeen levert het merk uit Wolfsburg Crewe dat dezer dagen ook. De interieurs zijn next level qua materiaalgebruik en stijl. Hier en daar zit nog een beetje plastic, maar over het algemeen zijn de onderdelen die je aanraakt van hout, metaal of leder.

Toch is er nu voor de tweede keer een terugroepactie voor de Bentayga. Eerder ging het infotainment-scherm over zijn toeren heen als je de achteruitversnelling inschakelde. Nu blijkt dat bij een zwik modellen gebouwd in de periode tussen 20 februari 2022 en 7 november 2022 de achterbank niet altijd goed gemonteerd is.

Normaal gesproken ga je er niet veel last van hebben en is er mogelijk alleen wat laxiteit in de achterbank. Maar bij een klababber, kan de onjuist gemonteerde bank losschieten en de opzittenden catapulteren. Als speler van Tottenham of San Antonio maak je je meerijdende teamgenootjes zo dus in rap tempo tot Flying Spurs. Whoosh. Ook als bestuurder is het natuurlijk niet echt comfortabel als je zo’n lederen driezitter in je nek krijgt.

1.008 Bentayga-kopers worden in ‘Murica dus opgeroepen om even terug te gaan naar de dealer, op last van de National Highway Traffic Safety Association (NHTSA). Waarvan akte.