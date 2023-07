Lamborghini SC63: Lambo’s hybride hypercar is hier!

Met de SC63 moet Lamborghini Ferrari gaan verslaan op Le Mans.

De laatste editie van de 24 uur van Le Mans was het Ferrari die de show stal met hun gloednieuwe hypercar. Lamborghini moest lijdzaam toezien, omdat hun eigen hypercar nog niet klaar was. Maar nu is het zover: Lamborghini heeft zojuist de auto onthuld die de strijd aan moet gaan met de Ferrari 499P.

Lamborghini’s hypercar heeft de naam SC63 gekregen. Echte kenners weten natuurlijk dat 1963 het jaar van de oprichting is, terwijl SC staat voor Squadra Corse. Waar veel Le Mans-auto’s een beetje een uitwisselbaar design hebben, is de SC63 in één oogopslag te herkennen als Lamborghini.

De vraag is niet hoeveel vermogen de SC63 levert (680 pk), want dat staat vast. De vraag is hoe ze tot dit vermogen komen. In tegenstelling tot Ferrari, Peugeot en Toyota kiest Lamborghini niet voor een V6, maar voor een 3,8 liter twinturbo V8. Het betreft een volledig nieuw ontwikkeld blok, met de turbo’s in de V-vorm geplaatst. De V8 wordt bijgestaan door een elektromotor.

De Lamborghini SC63 zal volgend jaar in actie komen in het WEC, en dus ook op Le Mans. Dat wil zeggen: één van de twee auto’s. De andere zal deelnemen aan de IMSA-serie in de VS. Onder de coureurs die de auto gaan besturen bevinden zich twee voormalige F1-coureurs: Daniil Kvyat en Romain Grosjean.