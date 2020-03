Benzine voor minder dan 1,45 euro per liter in NL

De brandstofprijzen blijven dalen. Vooralsnog elke dag een stukje verder. De benzineprijs ligt zelfs onder de 1,45 euro per liter in sommige Nederlandse gemeenten.

Al de hele week loont het om je auto vol te gooien. Door de dalende olieprijzen blijven de brandstofprijzen steeds verder dalen. In de Randstad kun je voor minder dan 1,50 euro benzine tanken en er zijn zelfs gemeenten waar 1,44 euro per liter voor benzine wordt gerekend. Dat blijkt uit gegevens van brandstof-zoeker.

Die goedkoopste prijzen tref je uiteraard bij grensgemeenten. In dat geval loont het extra om net de grens over de gaan, want dan ben je nog voordeliger uit. Mensen die niet in de buurt van de grens wonen profiteren alsnog van een lagere benzineprijs. In een stad als Rotterdam ligt de benzineprijs bij diverse tankstations onder de 1,50 euro per liter.

Profiteer van deze lagere prijzen nu het nog kan. Zodra de olieprijs herstelt zullen de brandstofprijzen weer gaan stijgen. Vaak stijgt de prijs van benzine of diesel sneller dan het daalt. Voor je het weet tanken we weer op het oude niveau.

Mocht je verlegen zitten om brandstof en ergens een fors hogere prijs zien, dan loont het om een voordeligere pomp te zoeken. Lang niet alle tankstations zijn hard aan het dalen in prijs. Met name de bemande pompen kunnen nog een hogere literprijs rekenen. Het verschil is in sommige gevallen meer dan 10 cent per liter. En met een auto met een grote tankinhoud scheelt dat al gauw een slok op de borrel.