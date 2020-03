Coronavirus: nog een grote autoshow is het slachtoffer

Wederom is het een autoshow dat niet doorgaat door het heersende coronavirus.

De eerste echte grote autoshow die werd geannuleerd door het coronavirus was de autoshow van Peking. Nog vers in het geheugen is het annuleren van de autosalon van Genève. Over een maand zou de New York Auto Show van start gaan. We hoeven je eigenlijk niet meer te vertellen wat er met deze show gaat gebeuren. Nou ja, een klein beetje dan.

De verwachtingen waren al dat de show niet door zou gaan. Nu is de kogel door de kerk. De organisatie heeft officieel te kennen gegeven dat het event niet doorgaat. In tegenstelling tot de autoshow in Genève is de New York Autoshow uitgesteld. Al deze shows hebben één ding gemeen. In al deze steden zijn besmettingen vastgesteld.

In plaats van april is de datum opgeschoven naar augustus. Een voorlopige beslissing, want niemand weet hoe het coronavirus de komende maanden gaat huishouden. Dit betekent dat de New York Auto Show zal plaatsvinden ná de Detroit Motor Show. Deze show vindt dit jaar plaats in juni. Onder voorbehoud natuurlijk. Op dit moment valt er weinig te zeggen welk event er nu echt doorgaat en welke niet.

Voor ons Europeanen is de show niet van extreem belang. In New York staan doorgaans primeurs gericht op de Noord-Amerikaanse markt.