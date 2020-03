Het doek valt voor de BMW i8

De hybride sportwagen van BMW gaat met pensioen. De i8 is straks niet meer nieuw te verkrijgen.

De BMW i8 is altijd al een moeilijke sportwagen geweest. Het futuristische design moet je liggen. De bijzondere aandrijflijn met zijn driecilinder moet je liggen. En dan is er ook nog de vanafprijs van 151.273 euro. Als je echt wat anders wilt hebben zit je met de i8 goed. Het is een excentriek ding.

Of de i8 ook het succes is geworden waar BMW op gehoopt had? Zelf zullen ze ongetwijfeld zeggen van wel. Pas in een vrij laat stadium kwam er ook een Roadster van het model. Eigenlijk veel te laat, want het frisse was er wel vanaf. Dat het niet storm loopt bewijst het nieuws van vandaag wel. Krap twee jaar na de marktlancering van de i8 Roadster kondigt BMW aan dat de productie van de i8 gaat stoppen.

Het avontuur begon in 2009 met een conceptstudie op de International Motor Show (IAA) in Frankfurt. In 2013 werd het productiemodel op de IAA getoond, samen met de onthulling van de i3. Zes jaar geleden kwam de i8 daadwerkelijk uit. In die zes jaar hebben de Duitsers er in totaal 20.000 weten te verkopen. Dat is slechts 3.333 stuks per jaar. Niet heel indrukwekkend voor wereldwijde verkoopcijfers.

Ondanks de niet zo imposante verkopen heeft BMW wel ballen gehad om de i8 uit te brengen. De Duitsers lieten het niet bij een concept, maar de i8 kwam daadwerkelijk bij de dealer te staan. Over een opvolger is officieel nog niets bekend. In Leipzig rollen momenteel de laatste exemplaren van de band. Het gaat hier om de i8 Ultimate Sophisto Edition .