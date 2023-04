Bereikbaarheid platteland volgens bewoners juist goed

Bewoners op het platteland ervaren de bereikbaarheid als goed, terwijl de politiek juist het tegenovergestelde zegt. Hoe kan dit?

In de Randstad heb je alles. Je hebt over het algemeen goede en veel wegen, fietspaden en degelijk openbaar vervoer. Je hebt alle faciliteiten zoals ziekenhuizen, sport en scholen op korte afstand en die zijn op verschillende manieren te bereiken. Wij, de mensen uit de Randstad, horen al langere tijd dat dit wel anders is op het platteland. Met name de politiek roeptoetert bijvoorbeeld dat er sprake is van slecht openbaar vervoer in de regio. Nu blijkt uit een onderzoek dat de inwoners dit niet zo ervaren.

Bereikbaarheid platteland goed

Dit onderzoek is verricht door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Natuurlijk, laten we eerlijk zijn: het kan altijd beter. Maar dat is tevens zo in de Randstad. Daar kom je bijvoorbeeld ook wegen tegen waar gaten in zitten of wijken die op een later tijdstip niet met het OV te bereiken zijn. Klagen kunnen we altijd, daar zijn we sterk in.

Maar het is niet zo erg gesteld als we allemaal dachten op het platteland. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat plattelandsbewoners hun regio waarderen met het cijfer 6, of iets lager. Dan denk je, een zesje dat is niet heel goed. Maar dat is het wel, want het onderzoek werkt met een schaal van 1 tot 7 (vraag me niet waarom). Op het platteland zijn de winkels, scholen en ziekenhuizen prima te bereiken volgens de bewoners. De beleving is dus heel anders, anders dan onze politici voorschotelen. Ook is er nauwelijks verschil in beleving tussen de stads- en plattelandsbewoners.

Reden

Hoe kan dat dan? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig, want veel mensen in de regio hebben een auto. En die brengt je overal! De bewoners zijn dus mobiel en komen waar ze heen willen gaan. Toch zijn er wel wat problemen.

In de regio’s krimpt de bevolking, waardoor het openbaar vervoer nog meer onder druk komt te staan, want er zijn minder mensen die er gebruik van maken. Dan wordt het aanbieden van OV duurder en kan het op de lange termijn verdwijnen. En dat stimuleert juist meer autobezit. Vinden wij niet erg, maar Den Haag wel als het geen elektrische auto is. Klaarblijkelijk.

Luisteren

Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor mobiliteit en bereikbaarheid zou er meer aandacht dan nu moeten zijn voor de perceptie van inwoners, aldus het onderzoek. Nu ligt de focus vooral op oplossingen voor problemen en knelpunten die de inwoners misschien niet als zodanig ervaren. Eigenlijk komt het neer op: kom uit die ivoren toren, ga het land in en luister naar de inwoners!

Foto: Nissan Pao bij molen, gespot door @luckyluck