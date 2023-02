Onderzoek: Tesla-klanten zijn het meest loyaal van allemaal

Tesla-klanten zijn heel erg merktrouw, zo blijkt.

Een nieuwe auto uitkiezen kan voor duivelse dilemma’s zorgen, maar sommige mensen is het heel makkelijk. Die kopen gewoon altijd auto’s van hetzelfde merk. Een echte Mercedes-man gaat zich niet afvragen of de 5 Serie misschien beter is, die koopt gewoon een nieuwe E-klasse.

Mercedes heeft heel lang de tijd gehad om een imago op te bouwen, maar voor een nieuw merk is het een stuk lastiger om loyale klanten te krijgen. Toch lijkt Tesla hier aardig in te slagen. In een nieuw onderzoek naar merkentrouw scoort Tesla namelijk het beste van alle automerken.

Het betreft een Amerikaans onderzoek, dus het zegt niet direct iets over de Europese Tesla-kopers. Desalniettemin is het bijzonder dat Tesla op nummer één staat, want in datzelfde onderzoek kwam Ford negen jaar op rij als winnaar uit de bus. Er zijn namelijk heel veel Amerikanen die steevast een F-150 kopen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door S&P Global Mobility. Zij namen 11,7 miljoen nieuwe auto’s die in 2022 verkocht zijn in de VS onder de loep. Daarbij keken ze dus of mensen een auto kochten van hetzelfde merk als hun vorige (of andere) auto.

Wat bleek? Tesla-klanten waren dus het meest merktrouw. De merkloyaliteit bedroeg maar liefst 67,2%. Daarmee wisten ze Ford na 9 jaar van de troon te stoten. Eigenlijk is dit ook weer niet heel verrassend, want we wisten al dat Tesla-rijders dolgelukkig zijn met hun auto.

Wat verder opviel was Mercedes. Zij slaagden er het beste in om bestaande klanten in een EV te krijgen. Daarmee zijn we weer terug bij het begin van dit artikel: een Mercedes-man koopt dus ook nog gewoon een Mercedes als die volledig elektrisch is.

Bron: S&P Global Mobility & Detroit Free Press