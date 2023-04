Waarom de benzineprijs fors gaat stijgen

Ai, de Arabieren verminderen de olieproductie wat wij natuurlijk zullen voelen in onze portemonnee als de benzineprijs hierdoor zal stijgen.

De prijs aan de pomp is nu een soort van acceptabel. Nou, laat ik het anders zeggen: het is niet meer zo godsgruwelijk duur als voorheen. Echter, goedkoop is het nog steeds niet. Toch zal de prijs weer omhoog gaan, nu de Arabieren hebben besloten om de olieproductie te verlagen.

Benzineprijs zal stijgen

Vraag en aanbod. Hoe meer vraag, hoe hoger de prijs. Is er meer aanbod met dezelfde vraag, dan zal de prijs dalen. En dat laatste willen de Arabieren niet, dan verdienen ze namelijk minder. Dus gaan enkele grote olieproducerende landen, zoals Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, hun olieproductie verlagen. Dit doen ze met ongeveer 1,15 miljoen vaten per dag!

Hier gaan ze mee starten vanaf mei en duurt sowieso tot het einde van dit jaar. Deze move zou kunnen leiden tot een wereldwijde prijsverdubbeling van olie. Dat wordt natuurlijk doorgerekend aan de pomp, hoe kan het ook anders. Dit hoeft geen verdubbeling te zijn, maar duurder gaat het worden.

Ongelukkig

De landen stellen dat de productievermindering zal bijdragen aan het stabiliseren van de oliemarkt, weet RTL Nieuws te melden. Ja, ja, wat is er mis dan met de huidige situatie? Dat zal te maken hebben dat er minder geld binnenkomt. De actie is wat ongelukkig, want de hogere olieprijzen zouden met name de schatkist van Rusland spekken. Zij zijn namelijk een van de grootste olieproducenten ter wereld. Laat het nu zo zijn dat zij op dit moment wel wat geld kunnen gebruiken, nu de oorlog in Oekraïne niet zo goed verloopt. En weet je wat pas veel geld kost? Oorlog voeren.

Amerika zal niet blij zijn met het besluit om de olieproductie te verminderen. Zij hadden juist gevraagd aan onder andere Saoedi-Arabië om de productie te verhogen, om de Russische geldstromen te verminderen. Nu doen ze juist het tegenovergestelde. De Amerikaanse president Joe Biden is ‘not amused’, maar of de Arabieren hiervan onder de indruk zijn. Ik betwijfel het.

Productievermindering

We zijn dol op rijtjes en nu ook weer. Hieronder kan je zien hoe de vermindering tot stand komt. We rekenen hier met vaten per dag (!):

Saoedi-Arabië vermindert de productie met 500.000 vaten

De Verenigde Arabische Emiraten met 114.000 vaten

Irak met 211.000 vaten

Koeweit met 128.000 vaten

Kazachstan met 78.000 vaten

Algerije met 48.000 vaten en

Oman met 40.000 vaten

De prijs van een litertje benzine of diesel schommelt al een tijdje, echter we kunnen zeker zijn dat de prijs bij een productievermindering zal stijgen. Dit ook omdat we weten dat de tijdelijke accijnsverlaging op brandstoffen in juli zal verdwijnen. We hebben het maar te slikken.

Foto: 812 Superfast aan het tanken, gespot door @europeancarshotsinsta