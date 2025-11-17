Beruchte YouTuber opgepakt wegens belastingontduiking met Ferrari

En dat heeft alles te maken met de Ferrari in kwestie.

Wellicht doet de naam Whistlindiesel een belletje rinkelen. Deze controversiële Amerikaanse YouTuber is bekend van zijn ‘Durability Tests’, waarin hij auto’s compleet de vernieling in helpt. Dit deed hij onder andere met een G63 AMG, een Tesla Cybertruck en een T-Ford.

De foto boven dit artikel is ook geen AI, als je dat soms dacht. Twee jaar geleden vloog zijn Ferrari F8 Tributo in de fik, nadat hij met de auto over een graanveld ging scheuren. In tegenstelling tot veel van zijn andere video’s was dit niet gepland. Althans, niet het gedeelte waarin de auto affikte. De graanstengels bleken gewoon niet zo bevorderlijk voor de koeling van de Ferrari.

Dit verhaal krijgt nu, twee jaar later, nog een staartje. Whistlindiesel deelt namelijk op zijn Instagram dat hij is opgepakt door de politie. De reden voor zijn arrestatie? Belastingontduiking. Geen verzekeringsfraude dus, maar dit heeft wél te maken met de Ferrari.

In de aanklacht staat namelijk te lezen dat hij belasting heeft ontdoken met zijn Ferrari F8 Tributo. Wat hij precies heeft gedaan wordt niet duidelijk. Volgens Carscoops lag het mogelijk aan de kentekenplaten. De auto was voorzien van Montana-kentekens, terwijl Whistlindiesel in Tennessee woont. Een vorm van belastingontduiking die in Nederland ook niet onbekend is.

De 27-jarige YouTuber is inmiddels op borgtocht vrij en heeft verder nog niet inhoudelijk gereageerd op de kwestie. Hij heeft al wel een YouTube-video aangekondigd waarin hij het verhaal ongetwijfeld in geuren en kleuren zal vertellen. Daarmee kan hij natuurlijk weer lekker views pakken, dus we begrijpen waarom hij zich lachend liet arresteren.

Foto’s: Whistlindiesel