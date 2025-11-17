FIA benadeelt bandenfluisteraar Max Verstappen

Onder de dekmantel ”veiligheid”.

Het wordt voor Max Verstappen een lastig verhaal om in 2025 zijn F1-titel te prolongeren. De Nederlander staat met drie Grands Prix (waaronder één sprintweekend) te gaan op 49 punten achterstand op Lando Norris. Verstappen krijgt het nog een tandje lastiger doordat een van zijn kwaliteiten teniet wordt gedaan door de FIA.

De FIA en F1-organisatie hebben een speciale bandenregel ingevoerd voor de GP van Qatar 2025. Dat is net het sprintweekend waarbij er dus extra punten te verdienen zijn. Daar komt nog eens bovenop dat het Losail International Circuit een ideale lay-out heeft voor de kwaliteiten van McLarens MCL39 Formule 1-auto: hogesnelheidsbochten.

De bandenregel van de F1 in Qatar

De FIA en F1 hebben besloten dat de coureurs met iedere set banden gedurende het weekend maximaal 25 ronden mogen afleggen. Hier horen ook ronden achter de (virtuele) safety car bij. De ronden naar de grid, de opwarmrondes en rondjes na de finish van de sprintrace en hoofdrace tellen niet mee. De ronden na het vallen van de zwart-witgeblokte vlag na de training en kwalificatiesessies tellen dus wel mee. Voorafgaand aan de Grand Prix deelt Pirelli hoeveel ronden iedere set achter de rug heeft.

Pirelli deelt de redenering van de FIA: ”Deze maatregel wordt noodzakelijk geacht na analyse van de in 2024 gebruikte banden. Vorig jaar hadden verschillende banden, met name de linker voorband, de maximale slijtage bereikt. Deze omstandigheden, gecombineerd met de hoge laterale energie, hadden de structurele vermoeidheid van de constructie vergroot.”

Niet voor het eerst bandenproblemen in Qatar

Een soortgelijke voorzorgsmaatregel was in 2023 al op dit circuit ingevoerd. Dat was die race waarin de coureurs het zo zwaar hadden met de hitte en luchtvochtigheid. Sargeant stapte daardoor vroegtijdig uit de race, Ocon ging erdoor over zijn nek tijdens het rijden en Stroll zou zijn bewustzijn langzaam kwijt zijn geraakt.

Ook toen greep de FIA in, zij het voor andere problemen. Toen lagen er piramidekerbs op het circuit die voor microscheurtjes in de zijwanden van de banden zorgden. Tijdens het raceweekend besloot de FIA toen om een maximale stintlengte van 18 ronden tijdens de race in te voeren.

Nu zijn de scherpe kerbs weg en liggen er grindstroken zodat coureurs niet verder dan de kerbstone komen zonder nadeel. Toch wordt er nog altijd belachelijk veel van de banden gevraagd in Qatar. Vandaar de maatregel van de FIA. En dat is een domper voor Verstappen.

Geen banden fluisteren voor Verstappen

Coureurs krijgen nogal vaak een bepaalde stempel door één race die vaak kortgeleden is. Weet je bijvoorbeeld nog dat Pérez de Minister of Defence was? Of Piastri het ijskonijn dat niet te breken was? Verstappen heeft ook van dit soort titels gekregen: regenmeester, kamikazepiloot maar ook bandenfluisteraar. Die laatste kwaliteit wordt hem nu dus waarschijnlijk door de neus geboord.

Waarschijnlijk, want misschien gaan de banden er bij de concurrentie al na tien ronden aan terwijl Verstappen wel de 25 kan aantikken op een hoog tempo. Maar wat wel al vaststaat, is dat we er nooit achter zullen komen hoeveel ronden Verstappen écht door kan op een setje.

Bekijk het positief

Voor wie wat dieper in de sport zit: Pirelli neemt zoals verwacht de drie hardste compounds mee: de C1, C2 en C3. Elke coureur krijgt voor het hele weekend twee sets Hard, vier sets Medium en zes sets Soft. De bandenregel voor Qatar zorgt voor ons als kijkers wel weer voor een extra factor bij de bandenstrategieën. De hoofdrace duurt 57 ronden waardoor alle coureurs minstens twee keer van banden moeten wisselen.

De GP van Qatar is op zondag 30 november. Voor het zover is, richten we onze blik op Las Vegas. Daar is dit weekend – van 21 tot en met 23 november – de tweede GP van Las Vegas op het circuit met The Strip. Eens zien of de stratenbaan Verstappen goed gezind is en er toch nog hoop is voor de Verstappen-fans op een vijfde wereldtitel.