Bescheiden modificaties ineens populair?

Over the top tuning is niet meer salonfähig, maar we zien meer en meer bescheiden modificaties.

Het mooie van een auto auto is dat je er van kunt maken wat je wil. Sneller, dikker, lager, lichter, luxer: het kan allemaal. Mocht jij een persoon zijn met een BMW M4 voor de deur, dan heb je niet heel erg veel te klagen. Die auto’s komen uiterst competent de fabriek uitrollen. Je kan er een trackday mee doen, over de Autobahn knallen of je oma ophalen. Van alle markten thuis.

En toch zijn er voldoende eigenaren van zo’n dikke coupé van de Beierse autobouwer uit München die meer willen. We hebben al veel voorbeelden voorbij zien komen van wat er allemaal mogelijk is. In veel gevallen gaat het om zeer uitgebreide pakketten. Logisch: hoe meer onderdelen je in de aanbieding hebt, hoe meer je kunt verkopen.

Bescheiden modificaties voor M4 Coupé

Maar in plaats van heftig uitgedoste exemplaren, zien we de laatste tijd wat meer ingetogen exemplaren voorbij komen. Vorige week was daar de Manhart MH4 en nu is er een G4M van G-Power, wederom voorzien van bescheiden modificaties. Natuurlijk, alles is relatief.

Aan de buitenzijde zijn er meer drie wijzigingen. Nu kun je discussiëren of het bescheiden modificaties zijn. Zo zijn de velgen verwisseld. Nu liggen er gesmede velgen van G-Power onder. Ook staat de G4M iets lager dan de standaard M4.

Niet dat die M4 te hoog staat, maar één a twee centimetertjes lager doet elke auto goed. Tenslotte is er een iets minder subtiele achtervleugel. Deze functioneert ook dusdanig, niet alleen om het uitzicht te spoilen (ha ha), maar ook om te zorgen voor meer neerwaartse druk op hoge snelheid.

190 pk en 190 Nm EXTRA (da’s minder bescheiden)

En een hoge snelheid kan deze auto halen! Dankzij een nieuwe ECU en een sportuitlaatsysteem is de auto namelijk aanzienlijk krachtiger geworden. Standaard levert de S58B30T0 namelijk 510 pk en 650 Nm.

Waar je bij Manhart een aparte ECU krijgt, modificeert G-Power de bestaande ECU. Zoals bekend heeft deze motor gewoon enorme reserves.

Want de G-Power G4M levert na deze twee bescheiden modoficaties maar liefst 700 pk aan vermogen (+190!) en 840 Nm aan koppel (+190!). Dat betekent dat je waarschijnlijk in no-time de begrenzer tegenkomt tijdens een ‘sprintje’. Bij de G-Power G4M is de begrenzer verwijderd, waardoor een snelheid van (ver) over de 300 km/u mogelijk is.

Check hieronder hoe snel ‘ie dan is:

Videocredits: GERCollector via YouTube.