125 pk erbij met één simpel chipje: dat kan dus

Je kan dus 125 pk erbij krijgen met een simpele chip

Meer vermogen is altijd meer beter. Dat is een simpel feit. Zoals @wouter altijd zegt: elke auto wordt beter van 100 pk extra. Maar 100 pk extra erbij is wel iets waar je veel geld voor moet apart leggen. In veel gevallen moet je dan sparen voor een nieuwe turbo, grotere intercooler, downpipe, sportuitlaat, grotere injectoren en ga zo maar door.

Echter, met al het downsize-geneuzel enerzijds en kostenbesparingen anderzijds, zie je dat fabrikanten veelal één of twee motortypes aanbieden en dan in allerlei verschillende vormen en gradaties. Dat kan leiden tot hilarische stijgingen: denk maar aan de 325d duurtester: die ging van 194 naar 328 pk.

Maar BMW is natuurlijk niet gek. Voor iedereen die zijn 420i van 184 pk naar 300 pk chipt: ja, de turbo kan het leveren, maar de zuigers kunnen dat absoluut niet aan (koeling ook niet trouwens). Maar hoe ziet dan aan de andere kant van het gamma, met de BMW M4? Die heeft altijd ‘De Dikke Sjakenmotor’ met de beste onderdelen.

125 pk erbij!

Nou, uiteraard verklappen we alles in de titel. Deze behoorlijk ingetogen BMW M4 van Manhart heeft met namelijk 125 pk erbij met één chip. En dan geen ‘chiptuning op maat’ (wat vaak het equivalent is van een diepvriespizza is met een paar plakken salami), maar een externe ECU. Het vermogen stijgt van 510 pk en 600 Nm naar maar liefst 635 pk en 680 Nm.

Je krijgt er ook dus 130 Nm extra koppels bij! Dat heeft zijn uitwerking op de prestaties. Van 100-200 km/u doorhalen kost slechts 6,42 seconden. Dat is supercar-niveau. Van 0-200 km/u doet ‘ie in 10,5 seconden, wat eveneens bizar snel is.

Qua uiterlijke wijzigingen heeft Manhart het bescheiden gehouden. Sterker nog, het meeste is origineel. Zelfs de wielen zijn van BMW (Performance).

Lager is ook beter

Wel staat de Manhart MH4 GT4 (zoals ‘ie nu heet) iets lager op zijn buik. Je kunt kiezen voor een setje verlagingsveren van H&R. Maar kom op, als je bezig bent doe het dan goed en ga voor een verstelbare schroefset.

Je kan ook gelukkig een KW V4 schroefset kopen, die in samenwerking met Manhart is ontwikkeld (waarschijnlijk hebben ze er een Manhart sticker opgezet).

Wel is er een complete kit aan carbon spulletjes voor de grille, splitter, skirts, diffusor en spoiler. Het ziet er nog redelijk bescheiden uit, zeker omdat het een zwarte auto is.

Tenslotte zijn er de nodige sportuitlaatsystemen en is er een OPF-delete kit. Dat mag absoluut niet in Duitsland en is dus alleen voor export-doeleinden geschikt. Alle onderdelen kun je nu bij de tuner uit Wuppertal bestellen!

