Beschonken automobilist in Groningen heeft een bijzonder rijbewijs

Oud-premier Boris Johnson was in Groningen, of is hier iets anders aan de hand?

Politiecontroles zijn goed. Zeker op plekken waar vaak te hard gereden wordt, of waar mensen vaak dronken in de auto stappen. Met alcohol op rijden, doe het niet! Dit weekend hield de politie een man aan die te veel gedronken bleek te hebben. Toen de agenten om zijn paspoort vroegen bleek dat het rijbewijs op de naam stond van de voormalig Britse premier en oud-burgmeester van London.

Boris Johnson in Groningen?

Als we op vakantie gaan hebben we het allemaal wel gezien: Engelse mensen kunnen goed drinken. Johnson staat er ook om bekend dat hij wel een sapje lust. Echter, een oud-premier wordt gereden natuurlijk, die zit niet zelf achter het stuur. En, wat heeft hij in Groningen te zoeken?

Het moge dan ook duidelijk zijn, het rijbewijs is nep. Het is een vervalst document. De politie Groningen laat weten op Instagram: ‘Helaas voor de persoon trappen wij niet in het namaakrijbewijs’. Gelukkig maar, want dat zou wel heel raar zijn als je iemand laat rijden met een rijbewijs van bloody Boris Johnson.

Gekocht

De dronkaard reed met een Oekraïens rijbewijs. Daar kan je bij toeristenwinkels op de hoek dergelijke documenten kopen, meldt NOS-verslaggever Hekster op Twitter. Een rijbewijs van de oud-premier kan, maar je hebt meerdere varianten te kiezen. Denk aan Merkel of Zelensky.

De makers van de kaart hebben wel hun huiswerk gedaan. De naam, foto, geboortedatum en geboorteplaats kloppen met die van de oud-premier. Echter, het rijbewijs zou geldig zijn tot eind 3000. Tegen die tijd vervoeren we ons in vliegende auto’s…

Misschien geinig om te laten zien op een vrijgezellenfeest, maar de politie was ‘not amused’ en schreef een boete uit. Het document werd door de politie in beslag genomen.

Foto: Instagram Politie Groningen Centrum