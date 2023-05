Hoe staat de Tesla Cybertruck er nu voor?

De Tesla Cybertruck is nog steeds in ontwikkeling. Wat is de status?

Het blijft de gemoederen bezighouden, de Tesla Cybertruck. Logisch, want het is en blijft een opvallend apparaat. Of hij nou mooi is of niet, het gevaarte laat een indruk achter. En dit terwijl de auto nog geeneens op de weg rijdt.

De eerste leveringen worden later dit jaar verwacht, na enige vertraging opgelopen te hebben. Al is het altijd weer afwachten of deze belofte nu wel gehaald gaat worden. De afgelopen weken heeft Elon Musk wat meer informatie gedeeld over de auto.

Laatste nieuws Tesla Cybertruck

De CEO van Tesla kwam op verschillende momenten met info over de nieuwe auto. Onder andere in het Masterplan 3. Daarin staat dat de truck met een batterijpakket komt van 100 kWh. Onduidelijk is of ze het hier hebben over het basismodel of een andere specifieke variant. Opvallend is dat het batterijpakket hetzelfde is als in Model S en X, dit terwijl de Cybertruck breder en zwaarder zal zijn.

Concurrenten met dezelfde omvang hebben meer kWh. Zoals een Rivian R1T, deze heeft 135 kWh aan boord. De Tesla zal het dus waarschijnlijk met minder moeten doen. Het komt wel met instelbare luchtvering en een afsluitbare buitenopslag.

Prijs

Een van de grootste verkoopargumenten zal de prijs zijn. Afgelopen tijd heeft het bedrijf de prijzen flink aangepast en Tesla’s goedkoper gemaakt. De Cybertruck zal dan ook ‘betaalbaar’ zijn. In Amerika zal de basisvariant vermoedelijk rond de 40.000,- dollar gaan kosten, wat een scherpe prijs is. Wat de auto hier uiteindelijk moet kosten, dat is nog niet duidelijk.

Productie

Tesla zal met een leveringsevenement komen aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar. Echter, het zou zomaar weer kunnen dat er vertraging kan optreden. Dit is al eerder voorgekomen.

De massaproductie van de auto komt in 2024 op gang. Musk zegt dat het een vergelijkbare S-curve zal volgen, net zoals bij andere Tesla’s. We hebben het hier over een nul-moment, een stabiele groei en dan een plotselinge stijging van verkopen.

De auto maken is volgens Musk compleet anders. Het is een ‘radicaal product dat niet gemaakt is op de manier waarop andere auto’s worden gemaakt’.

Fabrieken

Hiervoor zijn wel fabrieken nodig. Daarom bouwt Tesla hard aan de Gigafactory in Texas om klaar te zijn voor de groei. En dat moet wel goed zitten, want 1,5 miljoen mensen hebben al een reservering geplaatst. Echter, dit zegt niet zoveel. Een reservering kost 100,- dollar en het is de vraag of iedereen de auto uiteindelijk ook koopt. Maar toch, interesse is er.

Musk is vanouds enthousiast en zegt: ‘het uiterlijk van de wegen gaat veranderen’ door de komst van de Cybertruck. En daar zou hij weleens gelijk in kunnen krijgen.