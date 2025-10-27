Beschonken BMW-rijder ramt politieauto op de A1

De bestuurder was dusdanig van de kaart dat hij een politieauto met zwaailichten over het hoofd zag.

Het imago van BMW-rijders is er niet beter op geworden de afgelopen dagen. Eerst was er al een 1 Serie die vluchtte voor de politie en tegen een lantaarnpaal reed. Nu is er een 3 Serie die een politieauto heeft geramd. Niet expres, maar toch…

Het voorval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, rond 3 uur. Maar de klok is natuurlijk verzet, dus eigenlijk was het rond 4 uur… Oké, doet er verder niet toe. De politie was ter plaatse bij een eenzijdig ongeluk op de A1 ter hoogte van Laren.

De politieauto stond conform het protocol schuin op de weg met zwaailichten aan, om andere auto’s attent te maken op het ongeluk. Ook was de rijstrook afgesloten met rode kruizen. De BMW-rijder zag dit alles compleet over het hoofd en klapte in volle vaart op de B-Klasse van de politie.

Gelukkig konden de politieagenten en de bestuurder van de eerder gecrashte auto op tijd wegspringen, maar dit had zomaar anders af kunnen lopen. Aan de schade te zien is de aanrijding goed hard gegaan. De BMW 3 Serie en de politieauto liggen flink in de kreukels.

Dat je rode kruizen negeert is één ding, maar de vraag is: hoe kun je in vredesnaam een politieauto met zwaailichten over het hoofd zien? Het antwoord laat zich al raden: de bestuurder was onder invloed van alcohol. Op deze manier is hij dus op heterdaad betrapt.

Foto’s: Politie Gooi- en Vechtstreek Noord