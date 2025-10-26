Deze BMW E34 5-Serie is een unieke eenhoorn

Spotgoedkoop kan je deze BMW E34 5-Serie rijden.

Onlangs berichtten we al dat iedereen binnenkort een oude Duitse stinkdiesel rijdt. Immers worden de eerste ‘moderne’ diesels binnenkort 40 jaar oud en dus wegenbelastingvrij. Dat is dus genoeglijk tokkelen voor weinig. Helaas heeft de overheid een en ander uiteraard zien aankomen. Zodoende is er regelgeving waardoor auto’s van na 1 januari 1988, nooit gaan gelden als klassiekers. De vrijstelling van wegenbelasting kan je dus vergeten.

Het betekent ook dat de fabeltastische E34 524td niet tot de mogelijkheden zal behoren. Maar goed je wil natuurlijk nog steeds een E34, met die magistrale dubbele ronde koplampen en Italiaanse styling van Ercole Spada. In dat geval is er toch een beetje goed nieuws. De E34 is namelijk geproduceerd vanaf 2 november 1987. Er zijn dus net een paar exemplaren te vinden die wel wegenbelastingvrij worden.

Daarvan staat er momenteel eentje op mobile.de. Het is een handgeschakelde, ietwat saaie grijze, met stoffen bekleding en de kleinste zespitter onder de kap. Een kale sjaak dus met alleen een schuifdak als zichtbare luxe. Maar voor de leeftijd, wel nog in redelijk goede staat optisch en met een lage kilometerstand van 96.000 km.

Helaas gaat een van de achterdeuren niet meer open. Maar dat mag de pret niet drukken als je elke maand de overheid uitlacht met hun perverse wegenbelasting. Kopen dan kan, voor de lage lage prijs van 8.500 Euro. Een logisch alternatief is de Ferrari F40; die werd ook eind 1987 voor het eerst gebouwd. Koop dan?