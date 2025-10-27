EV 10-daagse 2025 – lekker stekkeren

Elektrificatie van het wagenpark is niet iets waar we nog onderuit kunnen. Dus praten we je 10 dagen lang in meer detail bij.

Laten we ook meteen de olifanten in de kamer benoemen, en nee dit gaat een keer niet over het gewicht van het accupakket. Niet iedereen wil elektrisch (of deels elektrisch) gaan rijden, we begrijpen deze weerstand. Het is niet altijd handiger, ook niet altijd goedkoper en zeker niet altijd leuker. We begrijpen het.

Er zijn ook fans van elektrisch rijden, toch?

Het is altijd moeilijk voorbij de e-vangelisten en veel van de Tesla-rijders die te kijken. Ze hebben allemaal iets uitgevonden wat beter is dan gesneden brood en vertellen je er graag over. Te graag zelfs.

Toch zijn er óók voordelen van elektrisch rijden. Thuis inpluggen en altijd met een volle accu wegrijden bijvoorbeeld. Je motor niet eerst 20 km warm te hoeven rijden voordat je een beetje gas mag geven, de stilte, het koppel wat er altijd is. Elektrisch rijden (of de plug-in hybride): het is niet allemaal kommer en kwel.

Wordt elektrisch rijden straks verplicht?

In 2022 kwam de Green Deal tot stand, waarin de EU onder andere verplicht stelt dat alle auto’s zero emission worden per 2035. Als het aan GroenLinks-PVDA ligt, loopt Nederland weer eens voor op de muziek en mogen we hier vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe elektrische auto’s aanschaffen. Weer een andere politieke partij (de D66) wil dat alle zakelijke auto’s vanaf 2027 elektrisch zijn.

Grote woorden en goede voornemens allemaal. Tot je kijkt wat politici zelf rijden, of wat voor soort auto’s de politie heeft en dat de gemeente Amsterdam nog even snel dieselvuilniswagens heeft aangeschaft. Het is makkelijker om over je principes te praten, dan daadwerkelijk principieel te zijn in je acties.

Het jaartal van “2035” staat overigens in Europa nogal onder druk. Kosten voor de consument, gebrek aan capaciteit om in Europa accu’s te produceren, netcongestie en kopers (en dus kiezers) die er nog niet aan willen. Persoonlijk geloof ik niet dat het doel van 100% elektrisch rijden in 2035 reëel is, maar hé ik investeerde ook nooit in bitcoin. Aan mijn voorspellingen heb je dus ook niet altijd wat.

Elektrisch rijden is here to stay

Daar kunnen we het wel over eens zijn. In de “brandstofmix” is er ruimte voor elektrische mobiliteit en het biedt voordelen. Of dat dan met volledig elektrische auto’s is, plug-in hybrides of extended-range electric vehicles is feitelijk om het even.

Het zou overigens wel fijn zijn om de PHEV en E-REV rijders te dwingen of te stimuleren om zo veel mogelijk te stekkeren. Natuurlijk hebben we veel video’s, maar er zijn ook meerdere artikelen waarin we elektrisch rijden zullen belichten.

Snelladen in Nederland: hoe staat het er mee en wat vinden jullie ervan!? We brengen veel informatie over de leverbare modellen, maar ook de financiële kant van elektrisch rijden komt uitgebreid aan bod.

Net als afgelopen jaren besteden we ook weer aandacht aan de plug-in hybride. Bijtellingsvoordeel voor de zakelijke rijders is er allang niet meer, maar belastingvoordeel bij de aanschaf is er nog wel. En meer dan eens komen er ook nog eens erg interessante auto’s uit, ook voor petrolheads!

PS: met zo’n fijne Porsche Macan is elektrisch rijden geen straf.