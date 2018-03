Beschonken trucker sloopt hulpvoertuigen op de A4

Er vielen, gelukkig, geen doden.

Het Paasweekend is niet op de best mogelijke manier begonnen. Nadat er vanochtend een ongeluk gebeurd was op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp waren er dienstauto’s van de politie en Rijkswaterstaat ter plaatse om te helpen. De kans om hulp te verlenen werd hen echter al gauw ontnomen door een aanscheurende vrachtwagen, die zonder pardon op de hulpdiensten inreed.

Hoewel de daaropvolgende ravage allerminst klein te noemen was, kwamen alle betrokkenen er zonder kleurscheuren vanaf. De bestuurder van de vrachtwagen zou de rode kruizen genegeerd hebben en de diensauto’s overzien hebben.

#A4 hm 36,5 ongeval met vrachtauto en 2 hulpverleningsvoertuigen. Negeren ❌😡 chauffeur was bezig met andere zaken! pic.twitter.com/YFQ6Bx5R2G — Weginspecteur EricG (@WIS_EricG) March 31, 2018

De politie onderwierp de trucker direct aan een blaastest. Hieruit bleek dat de bestuurder een glaasje teveel achter de kiezen had. Op het bureau namen ze nog een speekseltest af om op drugsgebruik te controleren, en ook hier waren de resultaten niet in zijn voordeel.

Door het onderzoek van de politie is er maar één rijstrook geopend. Hoewel het een relatief kort stuk van 9 kilometer betreft, bedraagt de vertraging op het moment van schrijven ruim 1,5 uur. Automobilisten wordt dan ook geadviseerd om te rijden via Wassenaar.

Beeld: Weginspecteur EricG