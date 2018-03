Bugatti: “maakt geen zak uit hoe snel de Chiron gaat”

Duidelijk.

Het is altijd teleurstellend wanneer mensen afzien van hun beloftes, zeker wanneer het gaat om een snelheidsrecord. Wie groot praat, moet het ook waarmaken. Bugatti denkt er duidelijk niet zo over, ondanks dat ze twee jaar geleden nog zeiden in 2018 voor een recordpoging te gaan.

Het is een ongelukkige beslissing, maar geheel onbegrijpelijk is het allesbehalve. Sinds de Bugatti Veyron zijn record vestigde, werd de ‘Franse’ supercarfabrikant gezien als de absolute snelheidskoning. Echter bestonden er voldoende andere kanszoekers die dachten het VAG-monster wel even te kunnen verslaan, zowel binnen Europa als aan de andere kant van de oceaan.

Hoewel de Chiron in vergelijking met de Veyron ongetwijfeld de overtreffende trap is, kon Koenigsegg haar spierballen snel tonen nadat de Franse equipe enkele maanden eerder het record had gevestigd. Hoewel de 0-400-0 km/u-test zonder meer een indrukwekkende vertoning van techniek was, verwoestten de Zweden het record ‘met gemak’. Daarbij hadden de Fransen, in tegenstelling tot Koenigsegg, niet laten zien wat nu eigenlijk de exacte topsnelheid van de Chiron was. Inmiddels blijkt dat ze het nog altijd niet weten, en zelfs niet willen weten.

Althans, als we Stephan Winkelmann, CEO van Bugatti, mogen geloven, zien de Fransen het niet meer zitten om een recordpoging te doen. Sterker nog, ze kunnen niet eens zeggen of ze er ooit nog één zullen doen. Volgens Winkelmann geven de klanten niet om topsnelheid, daar ze het merk in eerste instantie verkiezen voor het totaalpakket. Bugatti-kopers willen een kunstwerk dat voorzien is van breinbrekende technieken, en waarmee ze op iedere snelheid zo comfortabel mogelijk kunnen rijden. Mochten ze dan toch eens goed op het gaspedaal willen drukken, dan liggen er 420 gelimiteerde kilometers per uur in het verschiet.

Misschien dat Bugatti de bui al voelt hangen. Koenigsegg heeft het record immers gezet met een auto die al lang en breed niet nieuw meer is, terwijl Bugatti nog niet eens aan heeft kunnen tonen hoe hard haar nieuwste wagen precies gaat. Mocht Bugatti toch een poging doen en het record van de Zweden overtreffen, dan is de kans groot dat Christian er geen gras over zal laten groeien. (Bron: CNBC)