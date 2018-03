Volkswagen diesels misdragen zich na emissie-fix

Murphy's Law, aan het werk.

Aan de andere kant van Het Kanaal zijn een aantal advocaten begonnen met het vertegenwoordigen van ongeveer 50.000 eigenaren van VAG-auto’s. De rechtszaak gaat in eerste instantie om het verkrijgen van compensatie. De Britten willen, net als de Amerikanen, een oplossing voor de problematiek. Echter is één van de meest opvallende bijkomsten van de dieselfix dat de auto’s niet meer werken zoals voorheen, wat in sommige gevallen zelfs tot bijzonder gevaarlijke situaties kan leiden.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Britse firma Slater and Gordon, die 80 procent van de eigenaren vertegenwoordigt. Slater and Gordon nam bij ongeveer 17.000 van deze mensen een enquête af. Hieronder bevonden zich 11.600 mensen die de ‘fix’ daadwerkelijk uit hadden laten voeren. Uit de resultaten blijkt dat tenminste de helft van hen er spijt van heeft de auto terug te hebben gebracht om de software op orde te brengen.

Andere problemen die aan het licht werden gesteld hadden o.a. te maken met het verbruik van de auto, vermogen of elektronische gremlins. In bijna een vijfde van de gevallen verbruikte de auto na de fix meer diesel, terwijl ruim 15 procent aangaf te beschikken over minder vermogen. Slechts 2 procent meldde dat het blok, na de fix, compleet in de soep was gelopen.

Ongeveer 10 procent van de gefixte Volkswagens kreeg met een veel (pun intended) schokkender probleem te maken. Slater and Gordon geeft aan dat er in talloze gevallen sprake was van automobilisten die, bijvoorbeeld op de snelweg, ineens geen aandrijving meer hadden. Een op de tien eigenaren gaf in de enquête aan te maken hebben gehad met een nagenoeg stilvallende Volkswagen.

Slater and Gordon is één van drie grote advocatenkantoren die zich met de zaak bezighoudt. Momenteel wachten de firma’s nog op toestemming om het proces door te zetten. Mocht de Group Ligitation Order aangenomen worden, dan kan iedereen zich bij de zaak aansluiten die een VAG-auto in bezit heeft, ongeacht of deze gefixt is.