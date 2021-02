Dit is de best verkochte bedrijfswagen van Europa - Autoblog.nl

De best verkochte bedrijfswagen van Europa heeft meteen wat te vieren, want het model is nog jarig ook.

Fiat mag 40 kaarsjes uitblazen, want de Ducato is inmiddels op deze deftige leeftijd gekomen. Het is dubbel feest voor de Italiaanse autofabrikant, want tegelijkertijd maakt het merk bekend dat de Ducato de best verkochte bedrijfswagen van Europa is.

De verkopen stegen van dit model met 7,6 procent, met 150.000 verkochte exemplaren in 2020 tot gevolg. Daarvan vonden 1.250 stuks hun weg naar Nederland. Al sinds 2014 is Fiat marktleider van grote bestelwagens met dit model in 13 Europese markten. In het veertigjarige bestaan heeft er een hoop plaatsgevonden. Over de hele wereld is het bestelbusje wel bekend, want de Ducato is verkocht in meer dan 80 landen. Al sinds het begin in 1981 produceert men dit model in Val di Sangro. Bovendien is het model er in vele varianten, wat hem zo veelzijdig maakt.

Meer dan best verkochte bedrijfswagen Europa

De carrière van de Ducato is niet beperkt tot het zijn van een bedrijfswagen. Ook als camper valt het model goed in de smaak. Dat komt omdat Fiat het model zo ontwerpen heeft als geschikte bestelauto, maar ook als camper. Wat de Italianen betreft worden nog vele jaren toegevoegd aan de Ducato. Zo is er al een e-Ducato, de elektrische bedrijfswagen variant.