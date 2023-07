Best verkochte auto van Europa heeft minimaal 299 pk

Op zich gebeuren er ook leuke dingen in 2023. De best verkochte auto van Europa op dit moment heeft 299 pk, minimaal!

Bij Autoblog houden we wel van een paar extra pk’s. Als het gaat om de best verkochte auto’s, dan is het vaak niet zo relevant. In heel erg veel gevallen is het altijd een B- of C-segment hatchback met instapmotortjes tussen de 60 en 100 pk.

Zo was de bestverkochte auto afgelopen mei dit jaar de Dacia Sandero. Volkomen terecht, want als je kijkt naar waar voor je geld, zijn er weinig betere deals te krijgen. Je zult het alleen moeten doen met relatief weinig vermogen.

Niet de Sandero

De best verkochte auto van Europa van de maand juni is bekend. Ditmaal is het niet de Sandero, alhoewel die populaire Dacia nog altijd op het podium staat. Nee, de eerste positie gaat naar een auto die minimaal 299 pk heeft. Het gaat namelijk om de Tesla Model Y. Die auto is werkelijk waar niet aan te slepen. Afgelopen maand zijn er 29.764 exemplaren afgeleverd. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is dat een stijging van, eh, 104%!

We schatten zo in dat met name die instapper erg populair is. In Nederland heb je die voor 46.990 euro en dan heb je een ruime crossover met 299 pk, premium achterwielaandrijving, panoramadak, puike stereo, ‘lederen’ bekleding en ga zo maar door. Er zijn namelijk nauwelijks opties op de Model Y.

Bestverkochte auto van Europa over het hele halve jaar

De Tesla Model Y is niet alleen de best verkochte auto van de afgelopen maand, maar ook de afgelopen zes maanden bij elkaar opgeteld. De Tesla Model Y moest het opnemen tegen geduchte concurrenten als de Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc en Opel Corsa. De Volkswagen Golf – ooit de publiekslieveling – staat slechts op een negende plaats.

In totaal zijn er dit jaar al 125.144 exemplaren van de Model Y losgelaten op de Europese wegen. In vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar is dat een stijging van 211,7%. Aangezien er nauwelijks concurrentie is voor de Model Y qua prijs, prestaties, actieradius en uitrusting lijkt het ons waarschijnlijk dat de populaire Tesla voorlopig nog wel even een verkooptopper blijft.

Via: Automobilwoche