Creepy! Tesla-werknemers keken mee in auto van klanten

Nou, dat geeft een lekker gevoel van vertrouwen. Not.

Met de komst van Chinese auto’s naar Europa merk je nog een bepaalde afstandelijkheid onder de mensen. Er zijn genoeg mensen te vinden die nooit zo’n auto zouden overwegen vanwege de angst voor inbreuk op privacy. Of een dergelijke angst terecht is laat ik even in het midden. Maar enkel de pijlen gericht hebben op China is ook niet terecht. Neem nu Tesla, een populair merk onder leaserijdend Nederland.

Een Tesla is uitgerust met tal van camera’s. Deze doen een hoop. Ze helpen met de beveiliging van de auto en zijn een vorm van ondersteuning voor autonoom rijden. Maar het zijn blijkbaar ook kijkdozen voor medewerkers van het automerk. Dat blijkt uit een publicatie van Reuters.

Tesla camera’s

Reuters sprak met negen oud-medewerkers van Tesla. In het interview werd toegegeven dat ze in de periode 2019 tot en met 2022 opgenomen beelden door auto’s van klanten konden bekijken. Sommige beelden werden zelfs intern onderling gedeeld met elkaar.

Opgenomen beelden, zoals een inbraak of bij een schade aan de buitenzijde van de auto, kunnen helpen met de verzekering. Maar de oud-werknemers misbruikten de beelden voor eigen vermaak. Onder andere een video waarop een man naakt naar een Tesla loopt werd gedeeld, net als een video waarop een Tesla een kind op een fiets aanrijdt op hoge snelheid. Ook beelden gemaakt door de camera’s van de Tesla van Elon Musk zijn ingezien door de oud-werknemers.

Een ongelofelijk privacy schandaal voor Tesla, mocht dit inderdaad het geval zijn. Hoewel de kwestie nu niet meer speelt, geeft het toch een nare smaak als je in een Tesla zit met al die camera’s om je heen.

De opnames worden niet gekoppeld aan een specifiek voertuig, echter kan van het infotainmentsysteem afgelezen worden waar een auto zich op dat moment begeeft. Waardoor deze privacy gevoelige informatie toch aan elkaar gekoppeld kan worden. Vanuit Tesla is er nog geen reactie op het nieuws.