Tesla niet langer favoriete auto van stalkers

Sting moet wat anders gaan rijden. Tesla is voor stalkers niet interessant meer.

Als je heel erg innovatieve producten ontwikkeld, kan het zijn dat je wat vooruit loopt op de wetgeving. Of anders gezegd, soms ben je zo vooruitstrevend bezig, dat de wet- en regelgeving er echt achteraan hobbelt. Dat was het geval met Uber, smartphones en de beroemde radarverklikkers (ken jij die piepjes nog?).

Als er een merk is die de wenkbrauwen van wetgevers doet fronsen, is het Tesla wel. In de meeste gevallen gaat het om de autonome techniek, waarbij de techniek behoorlijk voorloopt. In het specifieke geval van vandaag gaat het niet om FSD of Autopilot. Nee, maar het gaat wel om de camera’s van de auto’s van de Amerikaanse fabrikant.

Sentry mode

Het probleem is namelijk de ingebouwde beveiligingscamera’s. Je kent het wel als je vlak langs een Tesla gaat lopen en het scherm wordt rood? Dan activeert Sentry Mode zich en worden er ook beelden opgenomen. Het idee erachter is om kwaadwillende sujetten vast te leggen. Maar ja, het is natuurlijk maar net hoe je het gebruikt. Een airtag is handig om een gestolen object mee te volgen, maar het wordt creepy als je het ‘per ongeluk’ in een tas van een persoon doet.

De Autoriteit Persoonsgegevens (het AP) is van mening dat privacy van voorbijgangers wordt geschonden. De Sentry Mode houdt de boel in de gaten voor je, maar houd ook onschuldige voorbijgangers in de gaten en dat mag niet. De auto filmde simpelweg alles dat eromheen gebeurde en dat hoort niet. Tesla heeft er inmiddels gehoor aan gegeven. Middels een softwareupdate is het voortaan uitgeschakeld.

Volgens het AP was het mogelijk om met een Tesla de privacy ‘ernstig te schenden’. Je kon immers ook de auto tactisch voor een huis parkeren en personen in de gaten houden met de aanwezige camera’s.

Tesla niet meer favoriete auto voor stalkers

Tesla heeft het dus al opgepakt en heeft dus het een en ander aangepakt. Sentry Mode activeert zich pas wanneer de auto wordt aangeraakt. De auto begint ook niet direct met filmen, maar stuurt eerst een berichtje naar de eigenaar dat er iemand aan de auto ziet.

De Tesla-eigenaar in kwestie kan wel een opname maken, maar middels lichtsignalen is het voor omstanders duidelijk dat ze gefilmd worden. Ideaal: zo is iedereen op de hoogte. Dan weet je als potentiële dief of inbreker dat je weg moet wezen. Tenslotte bewaart de auto minder lang de opnames: 1 minuut, dat kan worden uitgebreid naar 10 minuten.

Krijgt Tesla dan ook een reprimande of tik op de vingers? Nee! Absoluut niet. Dat komt namelijk omdat de feitelijk gezien de eigenaren in overtreding zijn, niet Tesla zelf. De stalkers zullen Tesla links moet laten liggen en iets nieuws uitzoeken.

Via: Nu.nl

Fotocredit: Tesla in Gulf-kleuren, door @julianB via Autoblog Spots.