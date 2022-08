Beste Honda, mogen wij de Jazz RS ook?

Wij vinden hem stiekem best cool namelijk, deze Honda Fit RS die hier als Jazz ook zou mogen komen.

Je zou zeggen dat het segment van compacte MPV’s compleet onderschikt raakt ten opzichte van kleine SUV’s. Een merk moet dus een beetje dapper zijn om nog compacte MPV’s aan te bieden. Eén van de eersten in dit segment is ook één van de laatsten: de Honda Jazz. In Nederland kun je hem nog kopen als e:HEV. Niet heel veel mensen doen dat, al zijn het wel verstokte Jazz-rijders (ga zelf maar met stereotypes na welke mensen dat zijn) die er nog bij zweren. Een autotype als dit jeugdiger maken heeft eigenlijk geen zin, want het blijft een beetje een bejaardenbak.

Honda Jazz RS

In Japan denkt men daar anders over. De Jazz (hij heet daar Fit) heeft een facelift ontvangen die we in het najaar van 2022 kunnen verwachten. Het is een erg milde facelift waar vooral even wat updates worden uitgevoerd. Toch is er één leuke toevoeging aan het gamma, namelijk de Honda Fit RS.

En moet je nou eens kijken: met zijn skirts rondom, grote grille en rode RS-logo’s is er geprobeerd om een iets sportievere auto van te maken. Is het gelukt? Ja en nee. Het is niet gelukt om er een sportauto van te maken, want het gaat om een pakketje, geen opgevoerde motor. Wel is het gelukt om de auto er iets frivoler en dikker uit te laten zien. Wij vinden deze Honda Jazz RS eigenlijk wel een kek ding!

Facelift

De facelift brengt iets meer kracht en een betere gasrespons naar de Honda Fit of Jazz. Concreter dan dat wordt het voor nu niet. Zoals gezegd mogen we de vernieuwde Honda Jazz later dit jaar verwachten, waarschijnlijk ook voor Europa. Enneh, Honda, kunnen jullie dan ook de Honda Jazz RS meenemen?