Koop de snelste Ferrari F40 inclusief Nederlands randje

1.000 pk schoon aan de haak in deze Ferrari F40 Competizione, die zijn leven begon in Nederland!

Het aantal pk in een auto is een goed bewijs van hoe hard het gaat met de ontwikkeling van snelle auto’s. De snelste auto’s van het moment zitten dik boven de 1.500 pk en 1.000 pk wordt door steeds meer auto’s gehaald. Dat terwijl één van de snelste auto’s van de jaren ’80 en ’90, de Ferrari F40, het deed met ‘slechts’ 484 pk. De lichtgewicht insteek zorgde ervoor dat een Ferrari F40 ook helemaal niet veel meer pk nodig had.

Ferrari F40 met 1.000 pk

Wat nou als je het aantal pk in een Ferrari F40 verdubbelt? Dat gebeurde met deze bijzondere Ferrari F40 ‘Competizione’ uit 1989. Een auto met een enorm verleden, mét Nederlands randje! We nemen het even in vogelvlucht met je door.

Ferrari F40 LM

Om mee te beginnen moet je even de Ferrari F40 LM begrijpen. Deze topversie van de F40 was vanaf de eerste potloodstreep herbouwd als raceauto. Deze ombouw werd gedaan door Michelotti. Er zijn echter maar een beperkt aantal F40’s die begonnen als straat-F40 en later geüpgraded zijn door Michelotti om bijna op het niveau van de F40 te zitten. Daar is dit exemplaar eentje van.

Kroymans

Het Nederlandse tintje zit hem in de eerste jaren van de Ferrari F40 Competizione. De auto werd in 1989 nieuw geïmporteerd door Kroymans. Daarna ging Peter van Erop van Cavallino Tuning erop los. De motor werd nog even met rust gelaten, maar een breed scala aan racing-modificaties werd toegevoegd aan de F40. Daarna ging de auto in 1993 naar ene H.W. te Pas namens Dutch Racing Promotions. In 1993 en 1994 werd er mee geracet. Ja, deze auto heeft een groot raceverleden!

Krachtpatser

Het echte zware werk kwam in 1995 dankzij het Engelse G-Tex. Zij kregen de Ferrari F40, toen nog niet écht Competizione, in handen, en maakten er een echte krachtbeul van. Nog meer veranderingen aan het chassis en de ophanging, om daarna flink los te gaan op de motor. Uiteindelijk werd de auto gemeten met meer dan 700 pk. G-Tex heeft overigens al het werk gedaan in samenwerking met Michelotti, dus het is allemaal zoals het origineel gebeurd. Ook werd er wederom geracet met deze F40.

Restauratie

Dat werd vanaf 1997 gedaan door Engelsman Michel Oprey. Die racete ermee tot en met 2006 en tot en met 2009 werd de auto in andere handen ook vaak gezien op het circuit. Een zeer goed gebruikte F40, dus. Het zorgde er wel voor dat de huidige eigenaar de auto een beetje wilde herstellen toen hij hem in handen kreeg. Dat deed hij middels een grondige restauratie door Zanasi Group, een befaamd bedrijf in Maranello met goede banden met Ferrari. Zij hebben de auto van voor tot achter uit elkaar gehad en gerestaureerd, dit heeft naar verluidt 123.000 euro gekost.

Nardogrijs

Dat brengt ons bij de huidige staat. De Ferrari F40 is inmiddels in zijn volle ‘Competizione’ specificatie en levert nu meer pk dan ooit. Het gaat nog steeds om 700 pk, maar met wat kleine extra modificaties en een andere afstelling tikt deze F40 de 1.000 pk aan. En dat in een compleet gestripte super-F40. Overigens zorgde Zanasi ook voor deze kleurstelling: het exterieur is gespoten in Grigio Nardo Triplostrato. Dat is Italiaans voor drielaags Nardogrijs. Yep, deze Ferrari is hetzelfde Komo-grijs als menig moderne Audi RS. Een mooi contrast wordt gegeven door de blauwe stoelen.

Te veil

Een Ferrari F40 ‘Competizione’ met een lang verhaal, wat ons wordt gepresenteerd door RM Sotheby’s. Dat kan maar één ding betekenen: deze F40 wordt binnenkort geveild. Officieel maakt ‘ie geen deel uit van de Monterey Car Week-veiling die we vaker hebben behandeld, maar het gaat wel om die periode. Dan wordt deze F40 privé geveild. De prijs krijgen we ook niet te zien. Maar zoals dit grijze exemplaar is er maar één. Je kan de cirkel helemaal rond maken en hem terug naar Nederland halen. Naar de plaatjes kijken mag ook. Sla je slag op de veiling van de speciale F40.