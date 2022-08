Autoblog Foto van de Maand – Juli 2022

We hebben weer een diverse gezelschap in de top 3 van de Autoblog Foto van de Maand.

Zoals jullie misschien hadden meegekregen hebben we deze maand de Spot van de Week geïntroduceerd, maar dat betekent niet dat we stoppen met de Foto van de Maand. Bij de Spot van de Week draait het namelijk niet om de foto’s en dat is bij de Foto van de Maand wél het geval.

Om een vakkundig oordeel te vellen worden we ook deze maand weer bijgestaan door Eric van Vuuren. Daarnaast treedt Rowan van den Bragt (@Row1) op als gastjurylid, omdat hij vorige maand de winnende foto maakte. Samen bepalen we wie er deze maand beste autofoto heeft gemaakt en een KameraExpress-bon van €100 verdient.

Een GT40 voor je lens hebben, in Nederland nog wel. Het overkwam @jdomedia. We moeten er bij zeggen dat het helaas geen echte Ford GT40 is, maar het is wel om een hele gave replica van het Zuid-Afrikaanse CAV. Zij gebruiken daarvoor een eigen rvs monocoque. Nu dat is opgehelderd, kunnen we het over de foto hebben.

Rowan: “Wauw, wat een vette shoot moet dat geweest zijn met zo’n auto. Lekkere locatie ook met de ondergaande zon. Wel had voor mij de auto er nog iets meer uit mogen springen door middel van een andere compositie of een bewerking die je naar de auto toe trekt.“

Machiel: “Deze foto heeft een Amerikaanse sfeer, wat natuurlijk perfect past bij de GT40. Toch is deze plaat gewoon geschoten in onze eigen metropool, Rotterdam. De combinatie van een skyline en een zonsondergang is altijd goed. Wel vind ik de kleuren wat flets en gaat de auto teveel op in de achtergrond.“

Eric: “Alles zit erin voor deze foto, maar het komt er net niet uit voor mijn gevoel. Het standpunt had net wat lager gemogen waardoor de auto meer aandacht krijgt, of juist wat hoger waardoor de combinatie met de skyline beter zichtbaar is. Nu wringt het naar mijn idee net iets teveel. Qua licht is er wel het perfecte moment gekozen, al had er iets meer textuur in de lucht gemogen.”

Op de tweede plaats een totaal andere auto, namelijk een Audi RS6. Die is misschien niet zo fotogeniek als een GT40, maar @esli heeft er toch iets heel moois van weten te maken.

Eric: “Een welverdiende tweede plaats vanwege de creativiteit. Ik heb het hier al eerder gezegd: persoonlijk ben ik niet altijd fan van lightpainting, maar als het op de juiste manier gebeurt dan verdient het zeker mijn respect. De grijze kleur van de Audi werkt perfect met de witte highlights van de lightpaint en met het rode remlicht. Heerlijke plaat!”

Machiel: “Een hele strakke foto, die niet uit de toon zou vallen tussen persfoto’s van Audi zelf. De auto is heel mooi belicht zo. De lichtbanen op de achtergrond leiden misschien een beetje af, maar het levert wel een originele foto op. De rode gloed van de achterlichten vormt ook een mooi contrast met de koele tinten in de rest van de foto.”

Rowan: “Ik ben altijd wel fan van lightpainting. Maar dan meer de ‘cleane’ variant, dus zonder zichtbare lichtstrepen. De strepen op de lak van de auto vind ik nog niet zo storen, en zijn ook bijna niet te vermijden, maar die op de ramen en in de reflectie van dat plasjes water op de vloer wel. Het leidt naar mijn idee teveel af. Links in de foto lijkt er ook nog wat ‘ghosting’ te zijn van de fotograaf zelf. Verder moet ik wel zeggen dat de auto gewoon overal evengoed belicht is. Dat kan nog wel eens tegenvallen om voor elkaar te krijgen, maar dat is nu dus wel goed gelukt.“

Er zijn auto’s die je recht van boven niet meteen herkent, maar de 991 GT3 RS hoort daar niet bij. Ook vanuit deze ongebruikelijke hoek herken je deze auto meteen. En anders is de tekst op de achterspoiler een goede hint. @bysebas heeft met deze plaat een winnende foto te pakken.

Machiel: “Auto’s recht van boven zien we niet vaak in de Foto van de Maand. Die zijn nu eenmaal lastig te maken zonder een drone. Sebastiaan is er toch in geslaagd en het resultaat mag er zijn. Naast de creatieve hoek verdient ook de compositie complimenten. Ik had misschien nog iets meer symmetrie willen zien, maar het voordeel is dat de foto op deze manier niet te statisch is. Al met al een hele lekkere plaat.”

Eric: “Wat een heerlijk standpunt en wat een lijnenspel! Een relatief “simpele” foto, maar door al die lijnen krijgt het toch een dynamisch gevoel. Persoonlijk had er voor mij iets meer contrast in gemogen waardoor de kleur er iets beter uit zou komen. Vanwege de originaliteit is dit voor mij de winnaar van deze maand.“

Rowan: “Wat een lekker shot! Normaal ben ik niet zo van het onderwerp in het midden, maar in deze foto werkt het perfect met het lijnenspel. Goed gebruik gemaakt van de locatie en de kleur van de auto springt er mooi uit, ondanks dat het niet een mega felle kleur is. Het enige minpuntje die ik zou kunnen vinden is dat ik afgeleid werd door het felle licht aan de rechterzijde.”

@bysebas is bij deze unaniem uitgeroepen tot de winnaar van deze Autoblog Foto van de Maand. Zijn foto zal de hele maand te zien zijn op de frontpage van onze site en in de headerfoto van Facebook. Bovendien krijgt hij een KameraExpress-cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Gefeliciteerd Esli!

Deze maand kun je weer gewoon meedoen met de Foto van de Maand, dus upload vooral je foto’s op Autoblog Spots. En mocht de Foto van de Maand er niet in zitten, dan misschien wel de Spot van de Week.