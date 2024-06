Beste Hot Hatch van het moment wordt beter

De beste hot hatch wordt oetsje beter.

De Hot Hatch is de ideale auto, want je hebt de combinatie van goede prestaties gecombineerd met uitstekende wegligging en praktisch gemakt. Dit alles voor een enigszins acceptabel bedrag. Met name door dat laatste is de Hot Hatch wel een beetje met uitsterven bedreigd.

Op dit moment zijn er voldoende hete hatchbacks als de Audi S3 en RS3, BMW M135i en Mercedes-AMG A-Klasses. Dat zijn stuk voor stuk hele puike auto’s, maar heel erg prijzig. Een A45 AMG met een paar opties komt heel erg dichtbij een Giulia Quadrifoglio, bijvoorbeeld. Nu is de A45 ook bijna net zo snel, maar het geeft wel aan hoe dit segment geëvolueerd is naar een compleet ander niveau.

Beste hot hatch weer ietsje beter

De Hyundai i30 N iss gelukkig een welkome afwisseling. Deze auto is namelijk briljant en een échte Hot Hatch. Helaas is de auto niet meer in Nederland te verkrijgen, maar wordt de auto nog altijd gebouwd. Sterker nog, er staat een facelift op de planning!

In een video van de Nosovice-fabriek zien we ineens een gefacelift i30N staan! In het filmpje viert de fabriek feest dat het voor het eerst meer dan 30.000 auto’s in één maand heeft geproduceerd. Dat is al een reuze knap, uiteraard. Geheel ‘per ongeluk’ staat eventjes een i30N in beeld.

Tomato Red

We kunnen nog niet heel erg veel zeggen over de uiterlijke wijzigingen van de gefacelifte de i30N. De voorbumpers zijn nieuw met verticale spijlen in de kenmerkende rode kleur die Hyundai Tomato Red noemt. Het is overigens niet de eerste facelift, al in 2020 kreeg de i30N een opfrisbeurt.

Ter referentie, dit was de eerste i30N in uit 2017:

En zo zag de facelift-versie van de i30N eruit in 2020:

Wat we kunnen verwachten in tehcnich opzicht is niet bekend. Het Australische Car Sales weet te melden dat het infotainment-systeem op de schop gaat.

De i30 stamt alweer uit 2017, dus in sommige opzichten is de auto al ietsje verouderd. Qua motor verwachten we de 2.0 Theta II-motor met turbo, goed voor minimaal 280 pk en 390 Nm. Misschien weten ze er ietsje meer uit te halen.

Bekijk hieronder de rijtest met de i30N:

