Video: Daarom moet je altijd blijven opletten!

De verkeerssituatie kan zomaar wijzigen.

Meegaan met het verkeer, bijna op de automatische piloot. Ja, dat moet je dus niet doen. Er kan altijd een situatie voordoen die jij niet van tevoren zag aankomen.

In dit geval gaat de dashcammer lekker met het verkeer mee. De auto voor de dashcammer remt flinkt. Daar reageert de dashcammer veel te laat op. Het resultaat is een flinke botsing. Een deuk in het ego én mogelijk nekpijn voor het ‘slachtoffer’. Want een auto achterop krijgen is toch altijd een vervelende klap met soms nare gevolgen.

Kortom: lekker blijven opletten in het verkeer. Altijd en overal. En opzouten met die smartphone in je handen!